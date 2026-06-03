  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

اطلاعیه شماره ۱ ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای

۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۷
کد مطلب: 1822118
اطلاعیه شماره ۱ ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای

برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری باشکوه مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهیدمان توسط دستگاه‌های مسئول و گروه‌های مردمی، در حال پیگیری است؛ لذا شایعات و برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره‌ی جزئیات این رویداد فاقد اعتبار است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای قدس‌سره در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

با تبریک عید سعید غدیرخم و گرامیداشت سی‌وهفتمین سالگرد رحلت جانگداز بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمةالله‌علیه، به‌اطلاع ملّت بزرگ ایران، آزادگان جهان و علاقه‌مندان به رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی سیّدعلی حسینی خامنه‌ای‌ قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیه می‌رساند، برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری باشکوه مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهیدمان توسط دستگاه‌های مسئول و گروه‌های مردمی، در حال پیگیری است؛ لذا شایعات و برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره‌ی جزئیات این رویداد فاقد اعتبار است.

برنامه‌ها، اقدامات رسانه‌ای و جزئیات این رویداد عظیم در اطلاعیه‌های بعدی ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای‌ قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیه اعلام خواهدشد. ان‌شاء‌الله.

..........................

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha