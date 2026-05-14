به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «حجت فغانی» سفیر ایران در سوئد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس همزمان با سالروز عروج حضرت مسیح (ع) به انتقاد از سیاستهای جنگطلبانه و اشغالگری پرداخت.
فغانی در پیام خود با مقایسهای میان شخصیت تاریخی «چنگیزخان» و حضرت مسیح(ع)، نوشت: «مسیح با عشق، دلها را فتح کرد؛ چنگیزخان با شمشیر، شهرها را.»
او سپس با اشارهای انتقادی به قدرتهای متجاوز و اشغالگر افزود: «عجیب است که اشغالگران و متجاوزان، راه چنگیز را میروند اما نام مسیح را بر زبان میآورند.»
سفیر ایران در سوئد همچنین تاکید کرد: «تاریخ به یاد خواهد آورد چه کسانی صلح آوردند و چه کسانی خون و ویرانی برجا گذاشتند.»
«عروج» در آیین مسیحی به روزی اشاره دارد که حضرت عیسی مسیح(ع) پس از رستاخیز به آسمان صعود کرد؛ مناسبتی که در بسیاری از کشورهای مسیحی گرامی داشته میشود.
