یمن تعرض به قرآن و مقدسات اسلامی در آمریکا را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ دولت «تغییر و سازندگی» یمن با صدور بیانیه‌ای اقدام «جیک لانگ» نامزد مجلس سنای آمریکا در سوزاندن یک نسخه از قرآن کریم در ایالت میشیگان را به‌شدت محکوم کرد.

طبق گزارش شبکه المسیره، در این بیانیه آمده است که این اقدام، تجاوزی آشکار به مقدسات اسلامی و تحریک احساسات بیش از یک میلیارد مسلمان در سراسر جهان محسوب می‌شود و در عین حال می‌تواند زمینه‌ساز گسترش نفرت‌پراکنی و خشونت بر پایه باورهای دینی باشد.

یمن همچنین با اشاره به تکرار موارد مشابه در آمریکا و برخی کشورهای غربی، تاکید کرد که چنین اقدامات و اهانت‌هایی که با حمایت جریان‌های صهیونیستی صورت می‌گیرد، نشان‌دهنده سطحی از خصومت و دشمنی با اسلام، مسلمانان و ادیان آسمانی است.

در ادامه، از کشورهای عربی و اسلامی خواسته شده است که در برابر این‌گونه اقدامات، مواضع عملی اتخاذ کرده و گزینه‌هایی مانند تحریم‌های دیپلماتیک و اقتصادی علیه کشورهایی را که اجازه اهانت به قرآن را می‌دهند، بررسی کنند.

در این بیانیه همچنین از ملت‌های اسلامی خواسته شده است با واکنش گسترده و ابراز خشم نسبت به این اقدامات، مانع تکرار چنین رویدادهایی شوند.

دولت یمن هشدار داد که این نوع رفتارها می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای همزیستی و امنیت جهانی به همراه داشته باشد.

دولت تغییر و سازندگی یمن تأکید کرد که اهانت به مقدسات با اصول انسانی و ارزش‌های اخلاقی در تضاد است.

دولت یمن همچنین خواستار اتخاذ تدابیر قانونی علیه عاملان این اقدام و برخورد جدی جامعه جهانی با تعرض به مقدسات اسلامی شد.

این بیانیه پس از آن صادر شد که بر اساس گزارش‌ها، «جیک لانگ» نامزد مجلس سنای آمریکا پس از انتشار تصاویری از سوزاندن یک نسخه از قرآن تحت حفاظت پلیس آمریکا، با موجی از واکنش‌ها و انتقادها روبه‌رو شده است.

