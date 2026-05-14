تحول در پذیرش حوزه و احیای مساجد در شرایط حساس تمدنی ضروری است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ آیت الله علیرضا اعرافی در بیانیه‌ای خطاب به نهادهای حوزوی کشور ، تحول در پذیرش حوزه‌های علمیه و احیای مساجد در شرایط حساس تمدنی کنونی را ضروری دانسته است.

در بیانیه مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور آمده‌است: ضرورت استمرار و توسعه و تعمیق حضور میدانی مردم عزیز و جوانان شریف در صحنه‌ها و میدان‌ها و خیابان‌ها و محلات و پایگاه‌ها و مساجد آشکار است و باید از این فرصت برای ارتقای دینداری و بیداری و تحکیم و معرفت ارزش‌های دینی و همبستگی ملی و انسجام اجتماعی بهره برد و بویژه باید راه‌های ارتباط فکری و سازنده با نسل جوان و دختران و پسران عزیزمان گشود و گسترش داد و این همه به ابداع و ابتکار و هیجان و احساس فرهنگی و تبلیغی و جهادی و خردورزی و معامله با خدا، وابسته است و پیروزی در این جنگ نابرابر به تبیین و اقناع عمومی، جهاد میدانی، استمرار حضور مردمی و دفاع از نیروهای مسلح، نظام و رهبری انقلاب اسلامی، نیاز دارد و در میان همه راه‌ها و روش‌ها احیاء مساجد و رونق نمازهای جماعت و جمعه از اهمیت ویژه برخوردار است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده‌است: موضوع بسیار مهم، معرفی حوزه علمیه و نهاد حوزه و روحانیت به مردم، جوانان، دانش آموزان، دانشجویان، فرهیختگان و ارباب فرهنگ، به عنوان نهاد پیام‌آور معرفت، معنویت، رهایی، نجات و سعادت و نهاد خدمتگزار مردم و حافظ هویت و امنیت کشور است و این امر، نیازمند اهتمام بیشتر و بویژه نشان دادن چهره علمی، معنوی، مردمی، انقلابی و خدمتگزار و روحانیت، آن هم، نه به سخن تنها، بلکه با رفتار و عمل جذاب و نیکو است و نقش آینده حوزه و نهاد دین به افزایش سرمایه اجتماعی و مردمی و دوستی و تعامل روحانیت و حوزه با دانشگاهیان و جوانان و اقشار گوناگون مردم و محرومان و بویژه طبقات محروم و نیازمند وابسته است.

از نکات محوری که امام عظیم الشأن و قائد شهید و بزرگان حوزه و مراجع عظام بر آن تأکید مستمر داشته و دارند اُنس و ارتباط با توده‌های مردم و زیست مردمی و گرایش به مستضعفان و همراهی با جوانان و مبارزه با مستکبران و وحدت و هم‌افزایی حوزه و دانشگاه می‌باشد.

بیانیه حاکیست: با همین رویکرد باید روند جذب و گزینش و پذیرش برای حوزه‌های علمیه را در ابعاد کمی و کیفی ارتقا داد و از فرصت‌های موجود بهره گرفت، آینده حوزه و تحولات آن و پیشرفت اهداف و طرح‌های تحولی آن همه به ورودی‌های ممتاز و مستعد و شایسته و انبوه و فراوان وابسته است و اقدامات ما و شما تاکنون وافی به مقصود نبوده است و با سرعت و حکمت باید همه مدارس و مراکز و طلاب و اساتید و مدیران برای افزایش پذیرش و به‌گزینی برای امسال و سال آینده دست به کار شوند و با روح جهادی و ابتکار برنامه‌ای، با همکاری ستاد و مرکز جذب و آموزش طرحی نو دراندازند و تحولی اساسی پدید آورند.

در این بیانیه آمده‌است: در پایان ضمن تقدیر و سپاس و نیز اعتذار از همه کاستی‌ها، سلامت و عزت و موفقیت همه عزیزان حوزوی جهادی و حاضر در صحنه و پیروزی سپاه اسلام را بر کفر و ظلم خواستارم.

......

پایان پیام/ ۲۱۸