سناتور شومر: جنگ غیرقانونی ترامپ علیه ایران به جایگاه جهانی آمریکا لطمه زده است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _شومر پنجشنبه در سخنانی در صحن سنا اظهار کرد که «جنگ غیرقانونی ترامپ علیه ایران» علاوه بر تحمیل «شدیدترین هزینه انسانی» به آمریکا دستکم ۲۹ میلیارد دلار برای مالیاتدهندگان آمریکایی هزینه داشته است.
این سناتور ایالت نیویورک گفت: جنگ با ایران برای خانوادههای آمریکایی هزینههای مالی داشته است، باعث شده تورم از کنترل خارج شود، قیمت بنزین سر به فلک بکشد و هزینههای مواد غذایی افزایش یابد. جنگ خودسرانه ترامپ همچنین از نظر استراتژیک برای سیاست آمریکا هزینه داشته است. صدها تأسیسات نظامی در منطقه آسیب دیدهاند.
شومر اذعان کرد: اعتبار آمریکا در صحنه جهانی بیش از پیش مخدش شده است. در زمانی که ما برای مقابله با سایر مهاجمان به مهمات نیاز داریم انبارهای مهمات آمریکا در حال کاهش است. این همه برای چه؟ هدف ترامپ چیست؟ او به هیچ یک از اهدافش دست یافته است.
رهبر دموکراتهای سنا اضافه کرد: آمریکاییها بهای سنگینی برای اشتباه ترامپ در قبال ایران پرداختهاند، در حالی که دستاورد ناچیزی داشتهاند یا اصلاً دستاوردی نداشتهاند. مردم آمریکا ممکن است از جنگ ترامپ سودی نبرند، اما رقبای ما قطعاً سود میبرند.
شومر گفت: در حالی که ترامپ اعتبار آمریکا را به لجن میکشد چین اکنون خود را به عنوان منبع ثبات و عقلانیت در صحنه جهانی معرفی میکند.
این سناتور دموکرات تاکید کرد: اگر خواهان آن هستیم که آمریکا در صدر بماند باید به هر چه زودتر به جنگ غیرقانونی ترامپ پایان بدهیم.
