به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _خبرنگار روسیا الیوم گزارش داد که دو شهرک یحمر الشقیف و کفرتبنیت در جنوب لبنان، عصر پنج‌شنبه هدف بمباران فسفری رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.



در ویدیوهای منتشر شده، بر اثر این بمباران فسفری که چندین شهرک در جنوب لبنان را هدف قرار داد، ستون‌های دود در منطقه ایجاد شد.



خبرنگار روسیا الیوم گزارش داد که یک حمله هوایی رژیم اشغالگر در شهرک حاروف رخ داد و همچنین بمباران فسفری به شهرک زوطر شرقی در شهرستان النبطیه در جنوب لبنان صورت گرفته است.



او افزود که یک حمله هوایی با بمب‌های فسفری ارتفاعات علی الطاهر در النبطیه در جنوب لبنان را هدف قرار داد.



پیش‌تر، ارتش اسرائیل ادعا کرده بود که حدود ۶۵ زیرساخت را در جنوب لبنان هدف قرار داده است.



هم‌زمان حملات رژیم صهیونیستی از روستاهای مرزی جنوبی به عمق بقاع غربی گسترش یافته است.

