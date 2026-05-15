بقائی: خیانت همسایه پنهان نمی‌ماند

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۷
سخنگوی وزارت امور خارجه در یک پست کوتاه نوشت: خیانت پنهان نمی‌ماند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی کوتاه به زبان عربی در شبکه ایکس نوشت: «مَن خانَ فی السرِّ، سیُفضَحُ فی العلن» «کسی که پنهانی خیانت کند، آشکارا رسوا می‌شود.»

