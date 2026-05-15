به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی پیامی صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، روز پاسداشت زبان فارسی و تجلیل از حماسه ماندگار ملتی است که هویت، باورها، ارزشها و فرهنگ خود را در گذر قرنها با قدرت خرد و کلام حفظ کرده است.
فردوسی با شاهنامه، نهتنها زبان فارسی را جاودانه ساخت، بلکه پیام آزادگی، استقامت در برابر ظلم، عدالت و کرامت انسانی را برای همه نسلها و ملتها به یادگار گذاشت. امروز نیز این اثر سترگ، نماد پایداری ایرانیان دربرابر دشمنان فرهنگ، غلبه روشنایی بر تاریکی و پیوند میان ملتهاست.
شاهنامه، روایت نبرد همیشگی روشنایی با تاریکی، عدالت با ستم و خرد با جهل است؛ اثری که تبلور روحیه ایرانیان است و از مرزهای جغرافیا فراتر رفته و امروز به میراثی جهانی برای همه آزادیخواهان؛ ظلمستیزان و دوستداران فرهنگ و انسانیت تبدیل شده است.
در روزگاری که ملتها بیش از هر زمان نیازمند همدلی و بازگشت به ارزشهای اصیل انسانی هستند، زبان فارسی و میراث سترگ فردوسی میتواند همچنان پیامآور کرامت، صلح و پایداری در برابر زیادهخواهان، عزت و همزیستی میان فرهنگها باشد.
اینجانب، ضمن گرامیداشت این روز ارزشمند، از همه فرهیختگان، اندیشمندان و دوستداران فرهنگ و ادب در جهان دعوت میکنم تا در پاسداشت زبان فارسی و ترویج میراث شاعر گرانمایه ایران، این سرمایه بزرگ فرهنگی و انسانی، سهیم باشند.
