نمایه متنی پیام رهبر انقلاب به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی

حضرت آیتالله سیّدمجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی، با اشاره به ظرفیت گسترده زبان و ادب فارسی برای ترویج فرهنگ و تمدّن غنی ایران اسلامی در گستره جهانی، تأکید کردند که حماسهی حضور و دفاع و پیروزی، تکلیف بزرگی را بر دوش اهالی فرهنگ و ادب و هنر میگذارد تا همچون فردوسی برخیزند و بعثت هنرمندان را در امتداد بعثت مردم رقم زنند؛ فکر و قلم و زبان را با هنر درآمیزند و روایت خیزش عظیم ملّت را در تاریخ، ماندگار کنند.
نمایه متنی پیام آیتالله سیدمجتبی خامنهای به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی به شرح زیر به خوانندگان ابنا تقدیم می گردد:
**قدرتمند شدن زبان فارسی**
به کوشش: احمد عارفخانی
(کارشناس فضای مجازی و شبکه های اجتماعی)
◀️ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
*کلید واژه ها:
- زبان فارسی
- قدرتمند شدن زبان فارسی
- مفاهیم انسانساز، سلحشورانه، و قرآنیِ شاهنامه همهی اقوام و اقشار ایران را همدل و همراه و همساز میکند
- تکلیف بزرگ اهالی فرهنگ و ادب و هنر
- پدافند زبانی و گفتمانی
*زبان فارسی:
- ابزار گفتار و نوشتار
- قالب شناخت و رشتهی اتّصال اندیشه و مرزهای هویّتی ایرانیان
- زبان و ادب فارسی یکی از بزرگترین ظرفیتها برای ترویج فرهنگ و تمدّن غنی ایرانِ اسلامی در گسترهی جهانی است
*قدرتمند شدن زبان فارسی:
- قدرتمند شدن زبان فارسی، چراغ راه اقتدارِ «تمدّن ایرانی-اسلامی» میباشد.
*مفاهیم انسانساز، سلحشورانه، و قرآنیِ شاهنامه همهی اقوام و اقشار ایران را همدل و همراه و همساز میکند:
- ملّت عزیز ایران در دفاع مقدّس سوم نیز همچون دو جنگ تحمیلی قبلی ثابت کردند که داستانهای اسطورهای فردوسی، واقعیّت زندگی و شخصیّت قهرمانانهی آنان بوده و مفاهیم انسانساز، سلحشورانه، و قرآنیِ شاهنامه، همهی اقوام و اقشار ایران را در حفظ هویّت، اصالت و استقلال خود و مبارزه با «ضحّاکوَشانِ» متجاوز، همدل و همراه و همساز میکند.
*تکلیف بزرگ اهالی فرهنگ و ادب و هنر:
- این حماسهی حضور و دفاع و پیروزی، تکلیف بزرگی را بر دوش اهالی فرهنگ و ادب و هنر میگذارد تا همچون فردوسی برخیزند.
- بعثت هنرمندان را در امتداد بعثت مردم رقم زنند.
- فکر و قلم و زبان را با هنر درآمیزند.
- روایت خیزش عظیم ملّت را در تاریخ، ماندگار کنند.
*پدافند زبانی و گفتمانی:
- مقاومت غیورانه و پیروزی افتخارآمیز در برابر تهاجم دیوسیرتان و شیاطین جهان، ملّت را برای پاسداری از استقلال تمدّنی و مقابله با تهاجم زبانی، فرهنگی، و سبک زندگی آمریکایی، آمادهتر کرده است تا با ابتکار و نوآوریِ فعالان عرصهی فرهنگی در جهت تأمین پدافند زبانی و گفتمانی و رشد و بالندگی کودکان، نوجوانان و جوانان، مراحل باقیمانده تا پیروزی نهایی را با استواری بیشتر بپیماید، بِعَونِ الله تعالی.
