نمایه متنی پیام رهبر انقلاب به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی

حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی، با اشاره به ظرفیت گسترده زبان و ادب فارسی برای ترویج فرهنگ و تمدّن غنی ایران اسلامی در گستره جهانی، تأکید کردند که حماسه‌ی حضور و دفاع و پیروزی، تکلیف بزرگی را بر دوش اهالی فرهنگ و ادب و هنر می‌گذارد تا همچون فردوسی برخیزند و بعثت هنرمندان را در امتداد بعثت مردم رقم زنند؛ فکر و قلم و زبان را با هنر درآمیزند و روایت خیزش عظیم ملّت را در تاریخ، ماندگار کنند.

نمایه متنی پیام آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی به شرح زیر به خوانندگان ابنا تقدیم می گردد:

**قدرتمند شدن زبان فارسی**

به کوشش: احمد عارفخانی

(کارشناس فضای مجازی و شبکه های اجتماعی)

◀️ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

*کلید واژه ها:

- زبان فارسی

- قدرتمند شدن زبان فارسی

- مفاهیم انسان‌ساز، سلحشورانه، و قرآنیِ شاهنامه همه‌ی اقوام و اقشار ایران را همدل و همراه و همساز می‌کند

- تکلیف بزرگ اهالی فرهنگ و ادب و هنر

- پدافند زبانی و گفتمانی

*زبان فارسی:

- ابزار گفتار و نوشتار

- قالب شناخت و رشته‌ی اتّصال اندیشه و مرزهای هویّتی ایرانیان

- زبان و ادب فارسی یکی از بزرگترین ظرفیتها برای ترویج فرهنگ و تمدّن غنی ایرانِ اسلامی در گستره‌ی جهانی است

*قدرتمند شدن زبان فارسی:

- قدرتمند شدن زبان فارسی، چراغ راه اقتدارِ «تمدّن ایرانی-اسلامی» می‌باشد.

*مفاهیم انسان‌ساز، سلحشورانه، و قرآنیِ شاهنامه همه‌ی اقوام و اقشار ایران را همدل و همراه و همساز می‌کند:

- ملّت عزیز ایران در دفاع مقدّس سوم نیز همچون دو جنگ تحمیلی قبلی ثابت کردند که داستانهای اسطوره‌ای فردوسی، واقعیّت زندگی و شخصیّت قهرمانانه‌ی آنان بوده و مفاهیم انسان‌ساز، سلحشورانه، و قرآنیِ شاهنامه، همه‌ی اقوام و اقشار ایران را در حفظ هویّت، اصالت و استقلال خود و مبارزه با «ضحّاک‌وَشانِ» متجاوز، همدل و همراه و همساز می‌کند.

*تکلیف بزرگ اهالی فرهنگ و ادب و هنر:

- این حماسه‌ی حضور و دفاع و پیروزی، تکلیف بزرگی را بر دوش اهالی فرهنگ و ادب و هنر می‌گذارد تا همچون فردوسی برخیزند.

- بعثت هنرمندان را در امتداد بعثت مردم رقم زنند.

- فکر و قلم و زبان را با هنر درآمیزند.

- روایت خیزش عظیم ملّت را در تاریخ، ماندگار کنند.

*پدافند زبانی و گفتمانی:

- مقاومت غیورانه و پیروزی افتخارآمیز در برابر تهاجم دیوسیرتان و شیاطین جهان، ملّت را برای پاسداری از استقلال تمدّنی و مقابله با تهاجم زبانی، فرهنگی، و سبک زندگی آمریکایی، آماده‌تر کرده است تا با ابتکار و نوآوریِ فعالان عرصه‌ی فرهنگی در جهت تأمین پدافند زبانی و گفتمانی و رشد و بالندگی کودکان، نوجوانان و جوانان، مراحل باقیمانده تا پیروزی نهایی را با استواری بیشتر بپیماید، بِعَون‌ِ الله تعالی.

پایان پیام