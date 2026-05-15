به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علی‌رضا رشیدیان با اشاره به روند اعزام زائران ایرانی به حج گفت: در حال حاضر حدود ۹ هزار زائر ایرانی در مدینه حضور دارند و ۱۹ هزار نفر نیز پس از زیارت شهر پیامبر(ص) وارد مکه شده‌اند.

او با اشاره به تدبیر اندیشیده‌شده برای حضوز ۳۰ هزار زائر ایرانی در حج ۱۴۰۵ اظهار کرد: امسال تمامی زائران به صورت «مدینه قبل» اعزام می‌شوند و با احتساب تعداد ورودی‌ها، باقی‌مانده زائران نیز وارد سرزمین وحی خواهند شد.

رییس سازمان حج و زیارت همچنین با اشاره به انتقال زائران از مدینه به مکه با قطار سریع‌السیر، یادآور شد: استفاده از قطار پرسرعت، زمان سفر میان دو شهر را که درگذشته با اتوبوس حدود ۸ ساعت زمینی به طول می‌کشید به نزدیک ۲ ساعت کاهش داده است.

رشیدیان درباره بازگشت حجاج ایرانی به کشور گفت: نخستین گروه زائران ایرانی پس از پایان مناسک حج و ایام تشریق، از ۱۱ خرداد به کشور بازمی‌گردند.

رییس سازمان حج و زیارت در پایان با اشاره به روند مطلوب خدمات‌رسانی به زائران در حوزه اسکان، تغذیه و پشتیبانی تأکید کرد: خدمت به زائران تا آخرین لحظه حضور آنان در مدینه و مکه ادامه خواهد داشت.

