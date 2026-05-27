حجاج نخستین روز عید قربان را با رمی شیطان آغاز کردند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجاج صبح امروز چهارشنبه در منطقه منا در نزدیکی شهر مکه مکرمه، مراسم رمی جمره عقبه را در نخستین روز عید قربان آغاز کردند. مرحلهای که از مهمترین مناسک حج به شمار میرود. مراسم حج امسال با حضور بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار زائر برگزار شده است.
براساس روزنامه «العربی الجدید»، از نخستین ساعات صبح امروز چهارشنبه، گروههای زائران مسیر خود را در دره منا برای پرتاب هفت سنگریزه به نماد وسوسه شیطان طی کردند. این مناسک در مجموعهای بزرگ و چندطبقه انجام میشود که دولت عربستان برای جلوگیری از ازدحام و حوادث مرگبار سالهای گذشته احداث کرده است.
پس از پایان این مرحله، حاجیان با تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر، از حالت احرام خارج میشوند و لباسهای معمول خود را میپوشند.
«عدنان حمد» زائر ۵۸ ساله عراقی، گفت: نمیتوانم باور کنم که مناسک حج را به پایان رساندهام. او در حالی که دخترانش با عبای سفید در کنارش بودند، افزود: هر مرحله از این سفر، با وجود سختی شدید، لذتبخش بود.
در طول مسیر، داوطلبان به زائرانی که بهدلیل گرمای شدید و انجام مناسک از بامداد دیروز سهشنبه خسته شده بودند، آب و نوشیدنی توزیع میکردند.
گرمای شدید؛ چالش اصلی حج امسال
مراسم حج امسال در شرایط گرمای بسیار شدید برگزار میشود؛ بهطوری که دمای هوا دیروز سهشنبه در عرفات به ۴۵ درجه سانتیگراد رسید. طی دهههای گذشته، در مراسم رمی جمرات و مناطق پرتراکم، حوادث متعددی رخ داده که جان صدها نفر را گرفته است. در سال ۲۰۱۵ نیز ازدحام جمعیت هنگام رمی جمرات در منا باعث مرگ حدود ۲۳۰۰ زائر شد که بدترین فاجعه تاریخ حج به شمار میرود.
مقامهای سعودی برای جلوگیری از ازدحام، مسیرهای جداگانهای برای ورود و خروج از مجموعه رمی جمرات تعیین کردهاند و نیروهای امنیتی در سراسر منطقه مستقر شدهاند.
حجاج پس از این مراسم راهی مکه میشوند تا طواف افاضه، یکی از ارکان حج، را انجام دهند و سپس دوباره به منا بازمیگردند تا در ایام تشریق شب را در آنجا بگذرانند و سه جمره را رمی کنند. زائرانی که عذر شرعی داشته باشند، میتوانند پس از رمی جمره عقبه منا را ترک کنند.
پس از پایان رمی جمرات، حجاج به مسجدالحرام بازمیگردند تا طواف وداع را به جا آورند.
در همین حال، مدیریت امداد هوایی پزشکی وابسته به اداره کل خدمات درمانی وزارت دفاع عربستان با چهار بالگرد مجهز در موسم حج امسال مشارکت دارد تا خدمات امدادی پیشرفته به زائران ارائه دهد و بیماران را از مراکز اطراف حرم و مشاعر مقدسه به مراکز درمانی منتقل کند.
این عملیات بهصورت شبانهروزی و در هماهنگی مستقیم با بیمارستانهای صحرایی، مراکز درمانی و اورژانسهای مستقر در مشاعر مقدسه انجام میشود تا خدمات درمانی سریع و بهموقع به حجاج ارائه شود. خبرگزاری رسمی عربستان (واس) اعلام کرد که ناوگان امداد هوایی همچنان انتقال بیماران در داخل و خارج عربستان را در چارچوب سیستم جامع درمانی وزارت دفاع ادامه میدهد.
از عرفات تا مزدلفه؛ شبی در مسیر بندگی
دیروز سهشنبه، زائران روز خود را با دعا و عبادت در جبلالرحمه در عرفات سپری کردند و پس از غروب آفتاب برای شبمانی راهی مزدلفه شدند.
از بامداد دیروز سهشنبه، هزاران زائر با لباسهای سفید احرام از کوه ۷۰ متری عرفات بالا رفتند و در میان صخرههای آن به دعا، تلاوت قرآن و نیایش پرداختند.
پس از غروب، حجاج با اتوبوس یا پیاده به مزدلفه در فاصله ۶ کیلومتری عرفات و میان عرفات و منا، رفتند تا سنگریزههای رمی جمرات را جمعآوری کرده و شب را در فضای باز سپری کنند.
در طول روز سهشنبه نیز داوطلبان میان دهها هزار زائر در مسیر عرفات آب، غذا و چتر توزیع میکردند و بالگردها برای تأمین امنیت مناسک در آسمان منطقه پرواز داشتند.
با توجه به رسیدن دمای هوا در مکه طی روزهای اخیر به ۴۴ درجه سانتیگراد، مقامهای سعودی از حجاج خواستهاند آب فراوان بنوشند و خود را از تابش آفتاب محافظت کنند. زیرا بیشتر مناسک در فضای باز انجام میشود و تا روز جمعه ادامه دارد.
همچنین تیمهای پزشکی در سراسر مناطق بیابانی اطراف مشاعر مقدسه مستقر شدهاند تا بهویژه به زائران سالمند خدمات درمانی ارائه دهند.
روایت زائران از تجربهای فراموشنشدنی
«محمود زحافی» زائر ۶۴ ساله الجزایری که همراه دوستانش مسیر عرفات تا مزدلفه را پیاده طی کرده بود، گفت: این روزی استثنایی است. خداوند ما را از میان صدها میلیون مسلمان برگزیده تا امسال مهمان خانهاش باشیم.
او روی مسیری از آسفالت لاستیکی حرکت میکرد که فشار بر پاها و مفاصل را کاهش میدهد و گرمای سطح زمین را کمتر میکند.
«ناصر مجرشی» شهروند ۳۲ ساله سعودی که با دوچرخه برقی از خانهاش در مکه برای انجام مناسک آمده بود، گفت: این احساسی وصفناشدنی است؛ احساسی زیبا که با هیچ کلمهای نمیتوان توصیفش کرد.
«کریم حازم» زائر ۴۰ ساله تونسی نیز اظهار داشت: اینجا مکانی است که خداوند امت اسلامی را گرد هم آورده و به ما یادآوری میکند که ملتها و اقوام مختلف میتوانند کنار یکدیگر جمع شوند.
حضور بیش از ۱.۷ میلیون حاجی از سراسر جهان
مقامهای سعودی دیروز سهشنبه اعلام کردند که بیش از ۱.۷ میلیون حاجی از جمله یک میلیون و ۵۴۶ هزار و ۶۵۵ زائر خارجی از ۱۶۵ کشور جهان، از جمله ۳۰ هزار زائر ایرانی، و ۱۶۰ هزار و ۶۴۶ زائر داخلی در مراسم امسال شرکت کردهاند.
مسئولان سعودی گفتهاند تعداد زائران خارجی امسال از آمار سال ۲۰۲۵ بیشتر بوده است. سال گذشته شمار کل حجاج یک میلیون و ۶۷۳ هزار و ۲۳۰ نفر بود، در حالی که در سال ۲۰۲۴ این تعداد به بیش از یک میلیون و ۸۳۳ هزار نفر رسیده بود.
برگزاری حج چالشی بزرگ از نظر لجستیکی برای عربستان به شمار میرود و بیش از ۳۳ هزار اتوبوس مسئول انتقال زائران به عرفات بودهاند.
امسال همچنین تعداد زائرانی که در خیابانها و معابر اقامت میکردند، کمتر مشاهده شد. موضوعی که نشاندهنده موفقیت عربستان در مقابله با پدیده حجاج غیرقانونی است. دو سال پیش، همین مسئله همراه با گرمای نزدیک به ۵۰ درجه سانتیگراد باعث مرگ حدود ۱۳۰۰ حاجی شد که بیشتر آنان زائران غیرقانونی بودند.
حج، گردهمایی مسلمانانی از سراسر جهان است. جایی که مردان لباس سفید و بدون دوخت احرام میپوشند تا نمادی از برابری و حذف تفاوتهای قومی و اجتماعی باشد، و زنان نیز لباسهای گشاد، اغلب سفیدرنگ، بر تن میکنند و صورت و دستان خود را باز میگذارند.
