به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در گفتگو با رسانه هندی گفت: قبل از هر چیز باید از دولت هند به خاطر میزبانی بسیار گرم از من، هیئت همراه من و تمامی هیئت‌ها، و همچنین به خاطر برنامه‌ریزی بسیار خوب و عالی برای این نشست وزرای خارجه بریکس و موفقیت آن قدردانی کنم.

وی افزود: فکر می‌کنم این نشست یکی از بهترین نشست‌های وزرای خارجه بریکس بود. ما دیدارهای متعددی داشتیم و درباره موضوعات مهم مختلفی که با اهداف و اصول بریکس مرتبط است گفت‌وگو کردیم.

عراقچی گفت: همچنین این فرصت را داشتم که مواضع کشورم، جمهوری اسلامی ایران، را به‌ویژه پس از جنگ تجاوزکارانه‌ای که از سوی آمریکا و اسرائیل به ما تحمیل شد، تشریح کنم.

وزیر خارجه تاکید کرد: ما از موضع بریکس در محکومیت این تجاوز که برخلاف اصول اساسی حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد است، بسیار قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: همان‌طور که دیدیم، موضوع درگیری در غرب آسیا بخش عمده‌ای از گفت‌وگوهای نشست بریکس را به خود اختصاص داد.

عراقچی گفت: مسیر پیش‌روی بریکس ادامه حرکت بر پایه اصول این گروه و مسیری است که به‌طور مشترک آغاز کرده‌ایم. درباره غرب آسیا نیز معتقدم بهترین راه، دیپلماسی است.

وزیر خارجه با تاکید بر راهکار دیپلماتیک تاکید کرد: هیچ راه‌حل نظامی‌ای وجود ندارد و فکر می‌کنم ایالات متحده باید این واقعیت را درک کند. آن‌ها دست‌کم دو بار ما را آزموده‌اند و اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که راه‌حل نظامی وجود ندارد.

وی افزود: آن‌ها نمی‌توانند از طریق اقدامات نظامی به اهداف خود برسند، اما اگر مسیر دیپلماسی را دنبال کنند، موضوع متفاوت خواهد بود. ما پیش‌تر تعاملات را آغاز کرده‌ایم، اما همان‌طور که می‌دانید مشکلات زیادی در این مسیر وجود دارد.

به گفته عراقچی ، مهم‌ترین مشکل، پیام‌های متناقضی است که از سوی آمریکایی‌ها از طریق اظهارنظرها، مصاحبه‌ها و مواضع مختلف دریافت می‌کنیم.

وی افزود: در این موضوع (اختلالات ایجادشده در تنگه هرمز که فشار زیادی بر زنجیره تأمین جهانی و به‌ویژه زنجیره تأمین انرژی، ایجاد کرده ) ما مقصر نیستیم. ما آغازگر این جنگ نبودیم؛ ما فقط از خود دفاع می‌کنیم و معتقدم حق کامل دفاع مشروع را داریم.

عراقچی با تاکید بر اینکه «تنگه هرمز بسته نیست» گفت: تا آنجا که به ما مربوط می‌شود، تنگه هرمز بسته نیست، به‌ویژه برای کشورهای دوست. این محدودیت تنها برای دشمنان ما اعمال می‌شود.

وی افزود: کشتی‌های متعلق به کشورهای دوست و سایر کشورها فقط ملزم هستند عبور خود را با نیروهای نظامی ما هماهنگ کنند تا از هرگونه مانع احتمالی جلوگیری شود و عبوری امن داشته باشند.

عراقچی اعلام کرد: در روزهای گذشته نیز کشتی‌های زیادی با کمک نیروهای دریایی ما از این تنگه عبور کرده‌اند و این روند ادامه خواهد داشت.

وزیر خارجه در پایان تصریح کرد: تنها راه‌حل، پایان کامل این جنگ تجاوزکارانه است و پس از آن ما اطمینان خواهیم داد که عبور امن برای تک‌تک کشتی‌ها تضمین شود.

