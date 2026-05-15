به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در پیامی خطاب به نخست‌وزیر جدید عراق به زبان عربی، با تبریک کسب رای اعتماد پارلمان و آغاز به کار دولت جدید عراق به آقای علی فالح الزیدی نخست‌وزیر جدید این کشور، ابراز امیدواری کرد که در دوره جدید با تکیه بر پیوندهای عمیق و ریشه‌دار دو ملت شاهد فصل نوینی از همکاری‌های راهبردی در تمامی عرصه‌ها باشیم.

رئیس‌جمهوری تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته در مسیر توسعه، شکوفایی و تثبیت امنیت در کنار دولت و ملت عراق خواهد بود.

