در پیامی به نخست‌وزیر جدید عراق؛

پزشکیان: ایران در مسیر تثبیت امنیت در کنار عراق می‌ماند 

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۸
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در پیامی خطاب به نخست‌وزیر جدید عراق، نوشت: ایران در مسیر شکوفایی و تثبیت امنیت در کنار عراق خواهد ماند.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در پیامی خطاب به نخست‌وزیر جدید عراق به زبان عربی، با تبریک کسب رای اعتماد پارلمان و آغاز به کار دولت جدید عراق به آقای علی فالح الزیدی نخست‌وزیر جدید این کشور، ابراز امیدواری کرد که در دوره جدید با تکیه بر پیوندهای عمیق و ریشه‌دار دو ملت شاهد فصل نوینی از همکاری‌های راهبردی در تمامی عرصه‌ها باشیم. 

رئیس‌جمهوری تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته در مسیر توسعه، شکوفایی و تثبیت امنیت در کنار دولت و ملت عراق خواهد بود. 

