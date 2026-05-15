تنها ابرقدرت عالم خداوند است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام علی خلیلیپور در مراسم شرح آیات از قرآن کریم قبل از نماز ظهر و عصر پنجشنبه ۲۴ اردیبهشتماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به آیات نورانی سوره مبارکه شمس، اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم گاهی با قسم خوردن سخن خود را مؤکد میکند؛ لذا در سوره شمس، خداوند یازده قسم یاد کرده و سپس یک امر بسیار مهم را بیان میفرماید.
خلیلیپور با استناد به آیه شریفه «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاهَا»، خاطرنشان کرد: خداوند با یازده قسم میفرماید راه موفقیت، فلاح، نجات و پیروزی، تزکیه است. اگر کسی بخواهد به رستگاری برسد، باید اهل تزکیه باشد تا به بالاترین مرتبه بندگی دست یابد.
سخنران حرم مطهر با اشاره به شعر معروف سعدی که «ابرو باد و مه و خورشید و فلک در کارند / تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری»، افزود: خداوند همه چیز را برای ما مهیا کرده است. شرط انصاف این نیست که تو فرمان نبری.
وی در ادامه به تفاوت نگاه موحدان و مستکبران اشاره کرد و گفت: موحدان عالم، آیه «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاهَا» را سرلوحه زندگی خود قرار میدهند، اما مستکبران عالم مانند فرعون میگویند هر کسی زورش بیشتر باشد پیروز است؛ لذا به دنبال برچسب ابرقدرت برای خود هستند.
خلیلیپور تصریح کرد: ما که شیعیان امیرالمؤمنین(ع) هستیم و خون امام حسین(ع) در رگهایمان جاری است و قرآن را کتاب زندگی خود میدانیم، ابرقدرت بودن دیگران را قبول نداریم. ما معتقدیم ابرقدرت فقط یک شخص است و آن هم خداوند متعال است. قدرتی که ما داریم، فقط به او مربوط است. اگر او بخواهد، میشود؛ اگر نخواهد، نمیشود.
سخنران حرم مطهر در پایان خاطرنشان کرد: در پنج وعده نماز واجب، بیشترین ذکری که میگوییم، «الله اکبر» است. ما روزانه حدود صد و هشتاد بار «الله اکبر» میگوییم؛ یعنی کسی که دستش در دست خدا باشد، اگر قدرت خودش صفر باشد، با قدرت بینهایت خداوند جمع میشود و قدرت او بینهایت میگردد.
