به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در ابتدای این نشست، حجتالاسلام بهاری قراملکی، مدیر بنیاد شیخ انصاری، ضمن خیرمقدم به اساتید و اعضای شورای علمی بنیاد و تشکر از معاون آموزش حوزههای علمیه، هدف از برگزاری این جلسه را «هماندیشی حول محور پیام رهبر شهید انقلاب به کنگره سده حوزههای علمیه و تحول در حوزه با رویکرد حل مسئله» اعلام کرد.
حجتالاسلام والمسلمین مقیمی حاجی، مسئول قرارگاه حوزه پیشرو و سرآمد، در این نشست با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و تبریک انتصاب رهبر جدید، به ارائه گزارشی از اقدامات یکسال گذشته قرارگاه پرداخت.
معاون آموزش حوزههای علمیه از تشکیل «قرارگاه پیشرو و سرآمد» خبر داد و افزود: «مخاطب پیام رهبر شهید صرفاً مدیریت مرکزی حوزه نیست، بلکه همه طلاب، محققان و اساتید هستند.
ارسال بسته سیاستی ۵ گانه به شورای عالی حوزههای علمیه
مقیمی حاجی با اشاره به تدوین بسته سیاستی برای شورای عالی حوزههای علمیه گفت: پنج سؤال و مسئله سیاستی را احصا کردهایم و شورای عالی قرار است ریلگذاری کلان نظام آموزش را روشن نماید. طراحی نظام آموزش، کوتاهشدن دورههای تحصیلی و غلبه تربیتی در سال اول تحصیل از جمله این مسائل است. دهها جلسه کارشناسی برگزار شده و بسته سیاستی برای بررسی به شورای عالی ارسال شده است.
تصویب رشتههای فقه سیاست، حکومت، امنیت، اقتصاد، تربیت، خانواده و اخلاق
وی از تصویب رشتههای تخصصی جدید فقهی در کمیسیون خبر داد و گفت: «رشتههای فقه سیاست، فقه حکومت، فقه امنیت و اطلاعات، فقه اقتصاد، فقه تربیت، فقه خانواده، فقه اخلاق و فقه و اصول مقارن در سطح چهار تصویب شده و سرفصلهای آن تا تابستان ارائه میشود.
تأکید بر وفاق بر سر معنای تحول
مقیمی حاجی در بخش پایانی سخنان خود بر لزوم دستیابی به یک خوانش مشترک از معنای تحول تأکید کرد و گفت: اگر نتوانیم قرائتی منطقی و جامع از پیام رهبر شهید ارائه دهیم، تصمیمگیران به نقطه واحدی هدایت نخواهند شد. تحول از بدنه کارشناسی و فضلای درون حوزه میجوشد، نه از دستور اداری. هرچه این گفتگوها به همفکری برسد، در سطوح بالاتر تصمیمگیری مؤثر اتفاق خواهد افتاد.
قنبریان: منشور را به مثابه «نهاد تحول» بخوانیم
در ادامه این نشست، حجتالاسلام و المسلمین محسن قنبریان، عضو شورای علمی بنیاد شیخ انصاری، با اشاره به ضرورت فهم دقیق منشور گفت: برای فهم این بیانیه به دو مدخل نیاز داریم؛ اول "دیگریِ حوزه" که در این دوره تمدن غرب است و دوم "کارکرد و غایت حوزه" که اقامه دین و ساختن تمدن در مقابل تمدن رقیب است.
اسدپور: نگاه به حوزه «به مثابه نهاد» نه سازمان تعلیم و تربیت
حجتالاسلام و المسلمین امین اسدپور، دیگر عضو شورای علمی بنیاد، با تأکید بر نهادانگاری حوزه به جای نگاه سازمانی گفت: رکن اصلی منشور، نگاه به حوزه علمیه به مثابه یک نهاد است نه یک سازمان تعلیم و تربیت. سازمان فقط دغدغه دانشآموختگان بالفعل خود را دارد، اما نهاد مدنی و اجتماعی به همه سرمایههای روحانی در سراسر کشور متصل است.
اسدپور بازخوانی ۵۶ سند سیاست کلی نظام و تعامل با دانشگاه را از ضرورتهای تحقق منشور دانست.
محمدی: فقه ما همچنان فقه ماقبل مشروطه است / نیاز به الهیات تمدنساز
در پایان، حجتالاسلام و المسلمین علی محمدی، عضو شورای علمی بنیاد، با تأکید بر «فهم موقعیت» به عنوان کلید تحول گفت: اگر احساس کنیم در شرایطی هستیم که بقای ما به تحول بستگی دارد، جدیتر پیگیری میکنیم. ما ۱۲۰ سال سابقه مواجهه با تمدن غرب داریم، اما فقه ما هنوز فقه ماقبل مشروطه است. از تجربیاتی مانند "شرکت اسلامی" آقانورالله اصفهانی که برای مقابله با جنگ اقتصادی تأسیس شد، غافل شدهایم.
