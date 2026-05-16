به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام امیر رسول‌پور در سخنرانی قبل از نماز ظهر و عصر جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به حدیثی از امام جواد(ع)، اظهار داشت: امام جواد(ع) فرمودند «الْفَقْرُ إِلَی اللَّهِ سُلَّمُ کُلِّ غَالٍ»؛ نیاز و اعتماد به خدای متعال، نردبان هر چیز گرانبهایی است. اگر می‌خواهید در دنیا ارزش پیدا کنید و به قله‌های پیشرفت برسید، به خدا اعتماد کنید.

رسول‌پور با بیان اینکه توکل به خدا به معنای تنبلی و رها کردن کار نیست، خاطرنشان کرد: توکل به خدا یعنی انسان وظایف خود را انجام دهد، در ظاهر کار کند، اما در باطن تکیه‌گاهش خدا باشد. کسی که به خدا توکل کند، از آینده نمی‌ترسد و رضایت به تدبیر الهی دارد.

سخنران حرم مطهر یکی از آثار اعتماد به خدا را شجاعت دانست و تصریح کرد: خلبانان ما با جنگنده‌های نسبتاً قدیمی که بومی‌سازی شده بودند در برابر دشمن تا دندان مسلح ایستادند و غلبه کردند. شهید تنگسیری با قایق کوچک در دل دریا، چنان رعب و وحشتی در دل تفنگداران دریایی آمریکا انداخت که برخی از آنان خود را خیس کردند. این قدرت ایمان و توکل به خداست.

وی با اشاره به داستانی از شهید عباس بابایی، افزود: ایشان در آمریکا، در اتاق فرمانده دانشکده نظامی، با توکل به خدا، نماز اول وقت خود را خواند و همین توکل باعث شد فرمانده آمریکایی مدرک تحصیلی او را امضا کند.

رسول‌پور یکی دیگر از آثار اعتماد به خدا را صلابت و استقامت در برابر ارزش‌ها دانست و خاطرنشان کرد: کسی که به خدا اعتماد دارد، از هیچ کس جز خدا نمی‌ترسد. امام راحل(ره) با همین توکل، در برابر رژیم پهلوی ایستاد و فرمود «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند».

سخنران حرم مطهر در ادامه به داستانی از یک رزمنده آزاده اشاره کرد و گفت: در اردوگاه اسرا، افسران عراقی پرسیدند شما چگونه توانستید از خاکریزهای مثلثی شکل که غیرقابل نفوذ بود عبور کنید؟ یکی از رزمندگان بلند شد و فریاد زد «الله اکبر». همه اسرا فریاد زدند «الله اکبر». همین سلاح «الله اکبر» و اعتماد به خدا بود که آن خاکریزها را در هم شکست.

