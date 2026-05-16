چین از قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز انتقاد کرد

سفیر چین در سازمان ملل روز جمعه از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت که محتوا و زمان آن مناسب نیست و تصویب آن کمک‌کننده نخواهد بود.

طبق گزارش رویترز، پیش‌نویس این قطعنامه از ایران می‌خواهد تا حملات و مین‌گذاری در تنگه را متوقف کند، اما دیپلمات‌ها گفته‌اند که در صورت رأی‌گیری، احتمالاً با وتوی روسیه و چین مواجه خواهد شد. هر دو کشور ماه گذشته یک قطعنامه مشابه با حمایت آمریکا را وتو کرده بودند، با این استدلال که این قطعنامه علیه ایران مغرضانه است.

پورتال خبری "پاس بلو" که بر اخبار سازمان ملل تمرکز دارد، کلیپ کوتاهی از یک مصاحبه بداهه با فو گونگ، نماینده چین در سازمان ملل، منتشر کرد که در آن وی در پاسخ به سوالی درباره قطعنامه گفت: "ما فکر نمی‌کنیم محتوا درست باشد و زمان آن هم مناسب نیست."

او ادامه داد: "آنچه ما نیاز داریم این است که از هر دو طرف بخواهیم در مذاکرات جدی و با حسن نیت شرکت کنند که بتواند موضوع را حل کند. بنابراین، تصویب یک قطعنامه در این مرحله، به نظر ما کمک‌کننده نخواهد بود."

فو اضافه کرد که اگر این موضوع به چین به عنوان رئیس کنونی شورای امنیت ۱۵ عضوی سازمان ملل بستگی داشت، این قطعنامه به رأی گذاشته نمی‌شد.

هیئت نمایندگی چین در سازمان ملل اعلام کرد که این مسئولیت چین به عنوان رئیس شورا است که در صورت درخواست تهیه‌کنندگان قطعنامه، رأی‌گیری را ترتیب دهد، اما تاکنون درخواستی ارائه نشده است. هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.

اظهارات فو پس از برگزاری نشست دو روزه بین رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، و رهبر چین، شی جین‌پینگ، صورت گرفت که روز جمعه به پایان رسید. طبق ادعای کاخ سفید، در این نشست توافق شد که تنگه هرمز باید باز بماند و شی نیز مخالفت چین را با نظامی‌سازی این آبراه و هر گونه تلاش برای دریافت عوارض برای استفاده از آن روشن ساخت.

شی درباره این موضوع اظهار نظری نکرد، اگرچه وزارت خارجه چین سرخوردگی پکن را از جنگ ایران ابراز داشت و گفت: "این درگیری، که هرگز نباید رخ می‌داد، دلیلی برای ادامه یافتن ندارد."

