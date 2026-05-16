حضور فعال نشر سرو با بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا سلیمی مدیر انتشارات سرو گفت: این انتشارات در راستای ترویج و گسترش فرهنگ دفاع مقدس و ادبیات انقلاب اسلامی، با بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب در زمینه ادبیات انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران حضور پررنگی خواهد داشت.

مدیر نشر سرو گفت: انتشارات سرو در حوزه‌های مختلف ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و انقلاب اسلامی از جمله پژوهش، ادبیات داستانی، خاطرات و شعر با در نظر گرفتن گرایش‌های مختلف سنی و فکری در نمایشگاه امسال که به صورت مجازی برگزار می‌شود، حضور خواهد داشت.

وی افزود: از میان ۱۰۶ عنوان کتاب، ۵۰ عنوان کتاب مربوط به چاپ اول و از چاپ‌های جدید انتشارات سرو به شمار می‌رود که از انتهای سال ۱۴۰۳ تا بهار ۱۴۰۵ منتشر شده‌اند.

سلیمی درباره حمایت از علاقمندان به حوزه ادبیات دفاع مقدس گفت: در جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و به منظور حمایت و افزایش قدرت خرید علاقمندان به حوزه کتاب انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، تازه‌های نشر سرو برای افرادی که در

طول سال به صورت مستقیم از انتشارات خریداری کنند، مشمول تخفیف ۱۰ تا ۲۰ درصدی می‌شود.

از جمله تازه‌های نشر سرو که برای نخستین‌بار در این نمایشگاه عرضه می‌شوند می‌توان به عناوین زیر اشاره کرد: «یک انگشت و نصفی»، «جامانده از جنگ»، «والمری»، «خاکستری»، «بیرون زخیال»، «تفنگ برنو»، «سقاخانه»، «جنگ آب» و «پرواز قناری».

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار می‌شود.



