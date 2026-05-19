»یک انگشت و نصفی« روایت‌های تازه از دفاع مقدس به بازار نشر آمد

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۹
کتاب «یک انگشت و نصفی» نوشته بهمن اسمعیلی در ۸۰ صفحه و با شمارگان ۲۸۰ نسخه توسط انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر و راهی بازار نشر شد. این اثر که برداشتی آزاد از رویدادهای هشت سال دفاع مقدس است، تلاش می‌کند خوانندگان به ویژه نسل‌هایی که جنگ را از نزدیک تجربه نکرده‌اند، با فضای آن دوران و بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران آشنا کند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، کتاب «یک انگشت و نصفی» به قلم بهمن اسمعیلی در ۸۰ صفحه، با شمارگان محدود ۲۸۰ نسخه و بهای ۱۲۵ هزار تومان از سوی انتشارات سرو منتشر شده است.

این کتاب مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه با نگاهی آزاد به وقایع هشت سال دفاع مقدس است. نویسنده کوشیده با زبانی داستانی و فضاسازی‌های ملموس، مخاطب را به دل میدان‌های نبرد و خاطرات آن روزها ببرد. در یکی از بخش‌های کتاب، روایتی نفس‌گیر از پرواز یک خلبان در دل دشت‌های بی‌پناه و ردگیری توسط رادارهای عراقی چنین تصویر شده است: «دقایقی می‌شد که زاگرس تنهایشان گذاشته بود… علی تا جایی که می‌توانست سریع و چسبیده به زمین می‌رفت و سعی می‌کرد دسته پروازی را پایین نگه دارد. مثل یک دسته ماهی که کف اقیانوس شنا می‌کنند…»

این کتاب با نثر ادبی و جذاب خود، تلاشی است برای پیوند نسل جدید با حماسه‌های کمتر روایت‌شده دفاع مقدس.

علاقه‌مندان به تهیه این کتاب می‌توانند با انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به شماره ۵۷۸۲۵۰۰۰ (داخلی ۶۵۶ و ۶۵۷) تماس حاصل فرمایند.

