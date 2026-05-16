به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان رئیس جمهور ضمن قدردانی از مواضع اخلاقی پاپ در قبال تجاوزات اخیر به ایران، بر ضرورت اتخاذ رویکردی واقعبینانه و منصفانه از سوی جامعه جهانی تأکید کرد و خواستار مقابله کشورهای جهان با مطالبات غیرقانونی و سیاستهای ماجراجویانه و خطرناک آمریکا شد.
متن پیام رئیسجمهور کشورمان به این شرح است:
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَکْبَرُوا فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْیَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِی خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَکَانُوا بِآیَاتِنَا یَجْحَدُونَ
اما قوم عاد در زمین بهناحق تکبر و سرکشی کردند و گفتند؛ "از ما نیرومندتر کیست؟"، آیا ندیدند که خدایی که آنها را آفرید، بسیار از آنان تواناتر است؟ و آنها پیوسته آیات ما را انکار میکردند.
قرآن کریم، سوره فصّلت، آیه ۱۵
«سرآغاز تکبر، دوری جستن انسان از خداوند و روی گرداندن دل او از آفریدگار است، زیرا سرآغاز گناه، تکبر است و هر که به آن چنگ زند، زشتیها بریزاند، ازاینرو، خداوند بلاهای ناگوار بر او فرستاد و او را یکسره نابود ساخت. خداوند تختهای فرمانروایان متکبر را سرنگون ساخت و فروتنان را به جایشان نشانید».
انجیل مقدس، یوشعبن سیراخ ۱۰: ۱۲ ـ ۱۳
عالیجناب پاپ لئو چهاردهم
رهبر محترم کاتولیکهای جهان
سلامهای گرم و صمیمانهام را به جنابعالی ابراز میدارم و از مواضع اخلاقی، منطقی و منصفانه شما در خصوص حمله مورخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ دولت ایالات متحده آمریکا که برای بار دوم و در میانه مذاکرات میان این کشور و جمهوری اسلامی ایران، بهبهانههای واهی و در تعارض آشکار با حقوق بینالملل و با همراهی رژیم اسرائیل انجام گرفت، سپاسگزاری مینمایم.
در نتیجه تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم اسرائیل، حضرت آیتالله العظمی امام سیدعلی خامنهای رهبر عالیقدر جهان تشیع بههمراه تعداد قابلتوجهی از مقامات عالیرتبه سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران ترور شدند و شهید شدند و همچنین ۳۴۶۸ تن از شهروندان ایرانی از جمله کودکان بیگناه مدرسه شجره طیّبه در شهر میناب به شهادت رسیدند و خسارتهای گستردهای به زیرساختهای ما از جمله؛ مدارس، دانشگاهها، میراث فرهنگی و ابنیه تاریخی، مراکز آموزشی، اماکن مذهبی اعم از مساجد و کنیسهها، مراکز درمانی، مراکز ورزشی، بیمارستانها، پلها، جادهها، خطوط راهآهن، نیروگاهها، پالایشگاهها و پتروشیمیها، وارد شد که مصادیق بارز جنایت جنگی هستند.
رئیسجمهور آمریکا در اظهاراتی خطرناک و بیشرمانه گفته بود «قصد دارد تمدن تاریخی ایران را نابود کند و به عصر حجر برگرداند»، این سخنان همانگونه که حضرتعالی اشاره نمودهاید، ناشی از توهم قدرت مطلق و مبتنی بر غرور، زورگویی، زیادهخواهی و تلاش برای حلوفصل مناقشات از طریق خشونت افسارگسیخته است که وجدان انسانی، قادر به درک و تحمل آن نیست.
رویکرد مخرب ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل و حملات نامشروع آنها صرفاً علیه ایران نیست، بلکه علیه حاکمیت قانون در عرصه جهانی، حقوق بینالملل، ارزشهای انسانی و آموزههای ادیان الهی میباشد و بدیهی است هزینههای این رویکرد خطرناک برای کل جامعه بینالملل است.
عالیجناب؛
ملت ایران اعم از مسلمانان، مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان قرنهاست در سرزمین باستانی خود کنار همدیگر با صلح و آرامش زیسته و با همسایگان خود از جمله در حاشیه جنوبی خلیج فارس بر اساس پیوندهای تاریخی، فرهنگی و دینی، همزیستی مسالمتآمیز و مدارا داشته است، لیکن حضور پایگاههای نظامی آمریکا در قلمرو کشورهای حوزه خلیج فارس که متأسفانه در جنگ اخیر برای تجاوز و حمله علیه جمهوری اسلامی ایران بهکار گرفته شد؛ باعث شد نیروهای مسلح کشورم در چارچوب دفاع مشروع و مقابله با تجاوز، اهداف و منافع متجاوزین را در قلمرو این کشورها مورد هدف قرار دهند،
این در حالی است که بهگواهی تاریخ ما هیچ وقت تهدید و دستاندازی نسبت به حاکمیت و قلمرو سرزمینی همسایگان خود نداشته و همچنان خواهان بهترین روابط با همه همسایگان خود و زندگی در صلح و آرامش و رفاه در منطقه هستیم.
شرایط جاری در تنگه هرمز نیز ناشی از حملات غیرقانونی متجاوزین و استفاده آنها از سرزمین و حریم هوایی کشورهای ساحلی خلیج فارس برای انجام حملات علیه ایران و اعمال محاصره دریایی علیه ایران از سوی آمریکا میباشد.
بدیهی است پس از رفع وضعیت ناامنی جاری، شرایط تردد در تنگه هرمز به حالت عادی باز خواهد گشت و ایران در راستای تقویت ترتیبات امن برای عبور و مرور از این آبراه استراتژیک، سازوکارهای نظارتی و کنترلی مؤثر و حرفهای در چارچوب حقوق بینالملل را اعمال خواهد کرد.
جمهوری اسلامی ایران همواره ثابت کرده است که پایبند به دیپلماسی و راهکارهای مسالمتآمیز برای حلوفصل مسایل از جمله با دولت آمریکا میباشد و برای این منظور علیرغم خیانتهای مکرر آن دولت به میز مذاکره و دیپلماسی، از میانجیگری پاکستان استقبال کرده و صادقانه و حرفهای وارد مذاکرات اسلامآباد شده است. ایستادگی ایران در برابر مطالبات غیرقانونی دولت آمریکا بهمنزله ایستادگی و دفاع از حقوق بینالملل و ارزشهای والای انسانی است، لذا از جامعه بینالمللی انتظار میرود با اتخاذ رویکردی واقعبینانه و منصفانه، با مطالبات غیرقانونی و سیاستهای ماجراجویانه و خطرناک آمریکا مقابله نماید.
مایلم، بار دیگر مراتب قدردانی دولت و ملت ایران را از رویکرد جنابعالی مبتنی بر «صلح عادلانه»، ابراز و تأکید نمایم که جمهوری اسلامی ایران ضمن حفظ حق دفاع مشروع از خود، بر تعهد صادقانه خود برای گفتگو و حل مشکلات از طریق مسالمتآمیز و منطبق با قانون و اخلاق پایبند خواهد بود.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
