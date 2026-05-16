سفیر ایران در واکنش به اظهارات مرتس: دوران بایدهای آمرانه به سر آمده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجید نیلی، در واکنش به اظهارات صدراعظم آلمان پس از مکالمه تلفنی با رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با تاکید بر اینکه «دوران ادبیات «باید»های آمرانه و یک‌جانبه به سر آمده است» گفت: اگر هدف، فشار و زیاده‌خواهی است، تجربه شکست جنگ‌طلبان آمریکایی و اسرائیلی پیش روی همه است.

وی خطاب به صدراعظم آلمان افزود: به‌خوبی می‌دانید ایران به‌دنبال سلاح هسته‌ای نیست؛ آدرس اشتباه نباید داد.

نیلی تاکید کرد: اما اگر واقعاً دغدغه، صلح است، "باید" در گام اول و به‌عنوان یک مسئولیت انسانی، جنایت هدف قرار دادن دانش‌آموزان دبستانی مدرسه میناب توسط متجاوزان آمریکایی را محکوم کرد.

گفتنی است «فریدریش مرتس» صدر اعظم آلمان روز جمعه ۲۵ اردیبهشت در شبکه ایکس نوشت که در مسیر بازگشت رئیس‌جمهور آمریکا از چین، «تماس تلفنی خوبی» با او داشته است.

او افزود: آن‌ها (رئیس جمهور آمریکا و صدراعظم آلمان) توافق دارند که ایران باید همین حالا پای میز مذاکره بیاید، تنگه هرمز را باز کند و نباید اجازه داده شود تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند!

..................................

پایان پیام/ 167