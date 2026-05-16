حضور پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیر محتوای سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از حضور این پژوهشگاه در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب خبر داد.

«صادق عبداللهی» گفت: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بر عهد هر ساله خود، به‌رغم عدم برگزاری نمایشگاه حضوری، در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب با بیش از ۶۵۰ اثر شرکت می‌کند.

وی افزود: تمامی این کتاب‌ها پس از سال ۱۴۰۰ منتشر شده‌اند که از این میان، ۷۴ عنوان چاپ اول و ۱۴۴ عنوان تجدیدچاپ هستند.

مدیر محتوای سازمان انتشارات پژوهشگاه خاطرنشان کرد: آثار این انتشارات ذیل چهار نشان در دسترس مخاطبان قرار دارد؛ ۴۰۶ عنوان مربوط به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۹۴ عنوان کانون اندیشه جوان، ۲۵ عنوان مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر و ۲۷ عنوان نیز متعلق به نشان «راه‌نشان» است.

عبداللهی همچنین از برگزاری سه نشست رونمایی اثر در مجموعه باغ کتاب تهران خبر داد و گفت: این نشست‌ها در روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت و دوم خرداد برگزار خواهد شد تا از لطف ارتباط حضوری با مخاطبان خود بهره‌مند شویم.

گفتنی است مخاطبان گرامی می‌توانند سایر آثار منتشر شده این ناشر (بالغ بر بیش از ۱۵۰۰ عنوان کتاب و ۵۰۰ مجله) را در وب‌سایت https://poiict.ir با ۲۰ درصد تخفیف در مدت زمان برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران تهیه کنند.

