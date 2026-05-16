یادداشت | خطر غفلت از بعثت مردم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام مهدی شبان نویسنده و کارشناس مذهبی، در یاداشتی با عنوان «خطر غفلت از بعثت مردم» که در شماره ۱۸ نشریه عهد منتشر شده است، با اشاره به نقش ویژه مردم در تنظیم تحولات اجتماعی می نویسد: در تحولات اجتماعی، آنچه بیش از همه اثر دارد، فضای فکری و فرهنگی عموم مردم است. آیه «ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسهم»، بیش از آنکه به نخبگان و مسئولین بخورد به فضای غالب مردم اشاره دارد.

این فضای عمومی جامعه اگر قدرتمندانه، همراه آرمانهای جبهه حق باشد، باعث نصرت ولی جامعه، جهت حرکت به سمت آرمانهاست «هو الّذی ایّدک بنصره و بالمؤمنین». اما چنانچه این فضای عمومی همراه و سرخط نباشد و با طرح رهبر جامعه فاصله داشته باشد، بار سنگینی بر دوش ولی جامعه می گذارد و عامل کندی حرکت جبهه حق می گردد.

این همان نقطه ای است که می تواند دست ولی را ببند و پیامبر را پیر کند(شَیَّبَتنی سورَةُ هود) کدام آیه پیامبر را پیر کرد «فَاستَقِم کَما أُمِرتَ وَمَن تابَ مَعَکَ وَلا تَطغَوا». پیامبر باید استقامت کند و قطعا از صراط مستقیم منحرف نمی شود، اما استقامت او به تنهایی فایده ندارد باید یک امت، همراه او استوار و پایدار بایستند و خسته نشوند و طاقت بیاورند تا فتوحات نمایان گردد.

امام شهیدمان بارها فرمودند مهمتر از «انقلابی بودن»، «انقلابی ماندن» است. اگر این استقامت و انقلابی بودن، استمرار پیدا نکند فشارش به رهبر جامعه می آید.

قدرت مردم مبعوث شده، عامل تنظیم مسئولین

بعد از شهادت امام عزیزمان، بعثتی بی سابقه در جامعه ایجاد شده است (به اذعان بزرگانی که تجربیات قبل و بعد انقلاب را داشته اند). تحلیل حوادث در این شرایط متفاوت از حوادث مشابه در شرایط دیگر است.

در حرکت کلان جامعه، جو زمانه ای که توسط مردم شکل گرفته است، مهمتر و مؤثرتر از اظهارات و عملکرد مسئولین است. نه اینکه اظهار و عملکرد آنان بی تأثیر باشد اما حتی مسئول ضعیف و کم اراده و یا حتی غربزده، در فضای بعثت امت، ناخودآگاه در سیل خروشان مردم حرکت می کند. اشتباه سهوی و حتی عمدی او هم در این سیل خروشان مضمحل و تصحیح می گردد. کما اینکه اگر همین مسئول در فضای دوم خرداد یا فضای برجام قرار می گرفت عموما به سمت دیگر سوق پیدا می کرد.

بر این اساس، مذاکرات فعلی در فضای بعثت مردم، اصلا منطبق با مذاکرات برجام نیست حتی اگر از تیم برجام در این مذاکرات باشد. چرا که این فضای بعثت گسترده مردمی، او را از طی شدن راه دیگر منع می کند. اما شرط آن، همان استقامت مستمر امت است. هر چقدر این جو زمانه قدرتمند باشد تاثیر بیشتری بر مسئولان خواهد داشت و اگر ضعیف شود، اثرش کمتر می شود.

عملکرد مسئولین در فضای جامعه سه گونه است:

۱- «مسئول به شدت انقلابی» در فضایی که جو زمانه، از انقلابیگری کمتری برخوردار باشد، باز هم انقلابی عمل می کند.

۲- کما اینکه «مسئول به شدت غربزده»، در فضای بعثت و شدت انقلابیگری، غالبا بر طبل غربزدگی خود میکوبد(نمونه های آن را در این مدت دیدیم).

۳- اما سایر مسئولین که در این دو طرف شدید طیف نیستند بر اساس جو زمانه و فضای جامعه تنظیم میشوند. اگر فضای بعثت و انقلابیگیری تشدید شد او هم در این مسیر حرکت می کند و اگر فضای دیگری غلبه داشت به دنبال آن حرکت خواهد کرد.

لذا امروز بیش از نگرانی از مسئولین و پرداختن به احتمال خیانت آنان، باید در تثبیت و تشدید بعثت مردم، قدم برداشت تا این استقامت، تقویت گردد و استمرار پیدا کند که در لوای این قدرت مردمی، مسئولین به تبعیت از این فضای حاکم کشانده می شوند.

چه بسا ایجاد فضای بی اعتمادی به مسئولین در این شرایطِ جنگی، باعث یأس و ناامیدی مردم گردد و فضای بعثت را تحت تأثیر قرار دهد که این برخلاف حکم صریح رهبر انقلاب مبنی بر «عدم طرح مسائل اختلافی» است. در این صورت نقد و مطالبه صحیح از مسئولین باید به گونه ای باشد که ضربه به این قدرت و بعثت مردمی نزند.

..........................

پایان پیام