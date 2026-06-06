حضور نخست وزیر عراق در مراسم تشییع پیکر آیت الله فیاض + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق، روز جمعه در مراسم تشییع پیکر آیتالله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض در شهر مقدس کاظمین حضور یافت.
دفتر رسانهای نخستوزیر عراق در بیانیهای اعلام کرد: علی فالح الزیدی در آیین تشییع پیکر این مرجع عالیقدر دینی که روز گذشته دار فانی را وداع گفت، در میان جمع زیادی از روحانیون، طلاب و شهروندان در شهر مقدس کاظمین شرکت کرد.
بر اساس این بیانیه، نخستوزیر عراق ضمن ابراز تسلیت و همدردی به مناسبت ارتحال آیتالله فیاض، از خداوند متعال خواست آن مرحوم را مشمول رحمت واسعه خود قرار دهد و به خانواده، شاگردان و دوستداران ایشان صبر و شکیبایی عنایت فرماید.
در ادامه این مراسم، نخستوزیر عراق با حضور در حرم مطهر امام موسی کاظم(ع) و امام محمد جواد(ع)، آیین زیارت این دو امام همام را بهجا آورد و با شماری از شهروندان نیز دیدار و گفتوگو کرد.
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