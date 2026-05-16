امام جمعه شیعیان مزار شریف به انجام »ازدواج آسان« توصیه کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نماز جمعه این هفته شیعیان شهر مزار شریف افغانستان با حضور پرشور مومنین و به امامت حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلام عباس فیاضی، در مصلای سلطانیه این شهر برگزار شد.

حجت الاسلام فیاضی در خطبه اول پس از سفارش به تقوا، گفت که برای رسیدن به زندگی سالم و سعادتمند، انسان باید علاوه بر سلامت جسم، به سلامت سه حوزه مهم دیگر نیز توجه کند: سلامت گفتار، سلامت رفتار و سلامت روان.

وی با استناد به آیات قرآن و روایات، بر لزوم دوری از سخنان رکیک و کینه‌آور تأکید کرد و گفت: «زبان هم کلاه است و هم بلا». همچنین با اشاره به کلام امیرالمؤمنین(ع) که «زبانت را نگه دار تا سالم بمانی»، افزود که گفتار نیک می‌تواند روابط انسانی را تقویت کند.

خطیب جمعه در بخش سلامت رفتار، بر انجام کارهای نیک با دلیل و استمرار آن‌ها تأکید کرد و در حوزه سلامت روان، صبر و حوصله را ویژگی انسان باتقوا دانست.

در خطبه دوم، استاد فیاضی ضمن توصیه مجدد به تقوا، به چند مناسبت مهم اشاره کرد.

فیاضی با اشاره به سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س)، از خانواده‌ها خواست مراسم ازدواج را ساده برگزار کنند و از رسوم پرهزینه و حرام پرهیز نمایند. قلین‌ها (شیربهاء) را که همه مراجع می‌گویند حرام است را نگیریم.

خطیب جمعه شیعیان مزارشریف با انتقاد از بازداشت حجت الاسلام و المسلمین حسین‌داد شریفی توسط مأموران امر به معروف در غرب کابل، این اقدام را نادرست خواند و از مقامات حکومت طالبان خواست برنامه‌های امر به معروف و نهی از منکر را با استدلال و فقه شیعی هماهنگ کنند و از مجتهدین شیعه برای مشورت دعوت نمایند.

امام جمعه مصلای سلطانیه در پایان شهادت امام جواد(ع) را تسلیت گفت و بر پذیرش نصیحت نیکوکاران تأکید کرد.