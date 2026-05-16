نمایش پرچم فلسطین در برج ایفل + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فعالان دفاع از حقوق مردم فلسطین موفق شدند پرچم فلسطین را در برج ایفل نصب کنند.

این اقدام با توجه به تمام اقدامات سختگیرانه‌ای که طی سال‌ها برای جلوگیری از نمایش هرگونه نماد فلسطینی بر روی برج ایفل انجام شده، یک دستاورد است.

یکی از اعضای جنبش «شورش علیه انقراض» در اظهاراتی بی توجهی به نسل‌کشی در غزه را محکوم کرد و گفت: با این اقدام جهان را به توجه به نسل کشی در فلسطین و امیداریم.

وی همچنین جهانیان را به توجه به آثار تولید شده خبرنگاران فلسطینی فراخواند که می‌کوشند واقعیت وقایع در این سرزمین را مستند کنند.

