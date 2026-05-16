به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حجتالاسلام والمسلمین مسلم هوشنگی ضمن تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت نهمین اختر تابناک امامت و ولایت، اظهار کرد: همزمان با ۲۶ و ۲۷ اردیبهشتماه، ویژهبرنامههای عزاداری و سوگواری در رواق امام خمینی(ره) و دیگر اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی با حضور زائران و مجاوران برگزار میشود.
وی با اشاره به برنامههای شب شهادت امام جواد(ع) در شنبه ۲۶ اردیبهشتماه، بیان کرد: این مراسم از ساعت ۱۹:۴۰ لغایت ۲۳ در رواق امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد. در این مراسم، قرائت زیارت امینالله، شعرخوانی آئینی و سخنرانی، مرثیهسرایی و عزاداری پیشبینی شده است.
رئیس اداره اطلاعرسانی و رسانه حرم مطهر رضوی، ادامه داد: در ادامه این مراسم، ویژهبرنامه «نصر منالله» از ساعت ۲۱:۳۰ لغایت ۲۳ در همان مکان برگزار میشود، که شامل قرائت دعای چهاردهم صحیفه سجادیه، قرائت دعای توسل، تلاوت سوره فتح و اقامه نماز استغاثه است.
هوشنگی درباره برنامههای صبح روز شهادت، اضافه کرد: ویژهبرنامه صبح شهادت امام جواد(ع) یکشنبه ۲۷ اردیبهشتماه از ساعت ۹:۲۵ لغایت ۱۳:۲۰ در رواق امام خمینی(ره) برگزار میشود. این مراسم با تلاوت قرآن کریم آغاز شده و در ادامه گروه نورالقائم(عج) به اجرای همخوانی میپردازند. شعرخوانی آئینی، مرثیهسرایی و عزاداری توسط نیز از دیگر بخشهای این برنامه است. همچنین از ساعت ۹:۳۰ لغایت ۱۱:۱۰، آیتالله سید احمد علمالهدی سخنرانی خواهند کرد.
وی به برنامه شام شهادت اشاره کرد و گفت: این مراسم نیز یکشنبه ۲۷ اردیبهشتماه از ساعت ۱۹:۴۰ لغایت ۲۳ در رواق امام خمینی(ره) برگزار میشود.
رئیس اداره اطلاعرسانی و رسانه حرم مطهر رضوی به برگزاری مراسم روضه شهادت امام جواد(ع) همراه با یادبود رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و افزود: این مراسم یکشنبه ۲۷ اردیبهشتماه از ساعت ۷:۲۵ لغابت ۸:۳۰ صبح در صحن انقلاب اسلامی، مدرسه میرزا جعفر برگزار میشود. در این برنامه زیارت امام جواد(ع) قرائت خواهد شد.
هوشنگی تصریح کرد: تمامی این برنامهها با هدف تبیین سیره نورانی امام جواد(ع)، تعمیق معرفت دینی و ایجاد فضای معنوی برای زائران و مجاوران تدارک دیده شده است و از عموم علاقهمندان برای حضور در این مراسم دعوت میشود.
.....
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما