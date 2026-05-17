آغاز صدور ویزای عمره از امروز

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۵
عربستان با تأخیر یک ماهه، صدور ویزای عمره را برای زائران خارجی از امروز ۲۷ اردیبهشت آغاز کرد اما هنوز وضعیت اعزام ایرانیان به این سفر معنوی مشخص نیست.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عربستان صدور ویزای عمره را از امروز ۲۷ اردیبهشت (اول ذی‌الحجه به وقت عربستان) آغاز می‌کند. وزارت حج عربستان اعلام کرده که «پذیرش زائران عمره از دو هفته بعد از آن آغاز خواهد شد.»

سال گذشته سعودی‌ها از اوایل ذی‌القعده ویزا صادر می‌کردند، اما امسال به‌روزرسانی سامانه نسک (افزودن اطلاعات شخصی و سابقه سفر) باعث تأخیر یک‌ماهه در فعال‌سازی صدور ویزا شده است.

امسال زائران خارجی دو روز پس از پایان مناسک حج (از ۱۴ ذی‌الحجه) می‌توانند به عمره مشرف شوند. البته سازمان حج و زیارت کشورمان هنوز مجوزی برای اعزام زائران صادر نکرده و وضعیت بیش از ۵ میلیون دارنده فیش عمره در هاله‌ای از ابهام است.

