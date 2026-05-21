افزایش واردات نفت کوره در عربستان برای تأمین برق تابستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش‌ها حاکی است عربستان سعودی در آستانه فصل تابستان واردات نفت کوره را برای تولید برق افزایش می‌دهد. به گزارش رویترز، کاهش عرضه گاز طبیعی به‌دنبال افت تولید نفت و اختلال در صادرات از مسیر تنگه هرمز، ریاض را به استفاده بیشتر از سوخت‌های مایع در نیروگاه‌ها سوق داده است.

شرکت آرامکو در تازه‌ترین گزارش مالی خود اعلام کرده است تولید گاز این شرکت در سه‌ماهه نخست سال جاری به حدود ۱۰.۵ میلیارد فوت مکعب در روز رسیده که نسبت به ۱۰.۷ میلیارد فوت مکعب در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۵ کاهش داشته است. هم‌زمان داده‌های شرکت «فورتکسا» نشان می‌دهد آرامکو در ماه آوریل واردات نفت کوره را به حدود ۱.۷ میلیون تن، معادل ۳۶۰ هزار بشکه در روز، افزایش داده که بخش عمده آن در نیروگاه‌ها و تأسیسات آب‌شیرین‌کن مورد استفاده قرار گرفته است.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با افزایش مصرف برق در ماه‌های گرم سال، میزان مصرف نفت و نفت کوره برای تولید برق در عربستان ممکن است از یک میلیون بشکه در روز فراتر رود. در عین حال، تحلیلگران معتقدند آرامکو در این شرایط تلاش خواهد کرد صادرات نفت خام را در اولویت قرار دهد و از مسیر خط لوله شرق به غرب به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل کند تا درآمدهای صادراتی خود را حفظ کند.

