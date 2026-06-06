به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه لوموند در گزارشی نوشت: دفتر دادستانی مبارزه با تروریسم فرانسه روز جمعه اعلام کرد این تحقیق به درخواست دولت فرانسه و در پی شکایت چند فعال فرانسوی آغاز شده است. این فعالان مدعی‌اند که هنگام بازداشت توسط نیروهای اسرائیلی در ماه گذشته، با بدرفتاری مواجه شده‌اند.

بر اساس اعلام دادستانی، بررسی‌ها بر اتهام‌های مربوط به جنایت جنگی و اعمال شکنجه در دوره بازداشت فعالانی متمرکز است که در چارچوب «ناوگان صمود جهانی» برای ارسال کمک‌های انسانی به غزه عازم دریا شده بودند.

مقام‌های اسرائیلی تا شامگاه جمعه واکنشی رسمی به خبر آغاز این تحقیق نشان نداده‌اند.

اسرائیل در ۱۸ مه قایق‌های این ناوگان را در آب‌های بین‌المللی دریای مدیترانه توقیف و ۴۲۸ فعال از ۴۴ کشور را بازداشت کرد. هشت فعال فرانسوی پس از آزادی و بازگشت به پاریس در ۲۲ مه اعلام کردند که در بازداشت با رفتار «خشونت‌آمیز و تحقیرآمیز» مواجه شده‌اند.

به نوشته لوموند، یکی از زنان شرکت‌کننده گفته است در یک کانتینر تاریک هدف آزار جنسی یک سرباز قرار گرفته و از احتمال تعرض جنسی به‌شدت هراس داشته است.

مریم هادجال، از دیگر فعالان فرانسوی، نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی مدعی شد که پس از بازداشت، مورد ضرب‌وشتم و آزار جنسی قرار گرفته است؛ از جمله ضربه به سر، کشیده شدن از مو و ضربه به پهلو.

سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، در جلسه‌ای پارلمانی اعلام کرد که پاریس گزینه پیگیری قضایی این پرونده در محاکم فرانسه را رد نمی‌کند.

در پی انتشار تصاویر و گزارش‌هایی از نحوه برخورد با فعالان، چند کشور از جمله اسپانیا، کانادا، هلند، فرانسه، ایتالیا، بلژیک و بریتانیا سفرای اسرائیل را برای ارائه توضیح احضار کردند.

این رویدادها در حالی رخ می‌دهد که وضعیت انسانی در غزه همچنان بحرانی توصیف می‌شود و ارسال کمک‌های بشردوستانه با محدودیت‌های جدی مواجه است.

در صورت تمایل، می‌توانم توضیح دهم که از نظر حقوقی، چگونه دادگاه‌های فرانسه می‌توانند به اتهام‌های مربوط به جرایم بین‌المللی رسیدگی کنند و این پرونده چه مسیر احتمالی‌ای را طی خواهد کرد.

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