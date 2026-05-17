ابلاغ سلام رهبر انقلاب به خانواده سپهبد شهید موسوی + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص)، با حضور در منزل خانواده معظم سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، سلام رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا را به خانواده ایشان ابلاغ کرد.

سردار سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص)، با حضور در منزل خانواده معظم سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی (رئیس ستاد کل نیروهای مسلح) در فضایی آکنده از معنویت، با اعضای خانواده ایشان دیدار و گفت‌وگو کرد.

سرلشکر عبداللهی در این دیدار، با ابلاغ سلام رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا (مدظله‌العالی)، به خانواده مکرم سپهبد شهید موسوی و تجلیل از سال‌ها مجاهدت، مسئولیت‌پذیری، نظم، درایت و منش مردمی و فرماندهی تراز مطلوبیت‌های دینی و انقلابی آن امیر مومن، مخلص و مجاهد گفت: ویژگی‌های برجسته اخلاقی، مدیریتی و فرماندهی شهید موسوی از جمله روحیه خستگی‌ناپذیر، نگاه راهبردی، انضباط سازمانی، پای بندی به مسئولیت و اهتمام به کرامت نیروهای انسانی همواره مورد توجه آحاد نیروهای مسلح به ویژه ارتشیان غیور و دلاور جمهوری اسلامی ایران قرار داشت.

وی سپهبد شهید موسوی را از چهره‌های اثرگذار، متین و پرصلابت عرصه خدمت به کیان کشور و مردم ایران به ویژه در دوران تصدی ریاست ستاد کل نیروهای مسلح دانست و تصریح کرد : شهید موسوی با برخورداری از شخصیتی منظم، مردمی و تربیت‌یافته در مکتب اسلام و امامین انقلاب، در مسئولیت‌های مختلف، منشأ خدمات ماندگار و راهگشا بود و نام او در حافظه خدمت‌گزاران این سرزمین با احترام و عزت باقی خواهد ماند.

وی همچنین با تاکید بر عزم و اراده نیروهای مسلح و فرماندهان و رزمندگان مدافع وطن برای ادامه راه شهید موسوی و دیگر شهدای اقتدار ایران اسلامی، افزود: تکریم خانواده‌های شخصیت‌های خدمتگزار و فداکار وطن، به ویژه فرماندهان و رزمندگان شجاع و حماسه ساز نیروهای مسلح ادای دین به سرمایه‌های معنوی کشور است و یاد و نام کسانی که عمر خود را در راه مسئولیت، شرافت و عزت و اقتدار ایران مقتدر سپری کردند، همواره مورد تکریم تعظیم و احترام نه تنها ملت ایران بلکه آحاد امت اسلامی و و مجاهدان راه حق و حقیقت خواهد بود.

در پایان این دیدار، خانواده مکرم سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی نیز با قدردانی از ابراز محبت فرمانده معظم کل قوا و حضور سرلشکر عبداللهی و همراهان، با برشماری ویژگی‌های اخلاقی، تعهد حرفه‌ای، روحیه مردمی و اهتمام ایشان به انضباط، وظیفه‌شناسی و خدمت صادقانه به کشور و ذکر خاطراتی از آن شهید ارجمند، وی را سرباز مخلص و فدایی ولایت و ایران عزیز توصیف کردند.

