به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یکی از خبرگزاری‌های کشورمان از جزئیات تازه‌ای از خواسته‌های آمریکا در صورت از سرگیری مذاکره با ایران خبر داد.

بر اساس شنیده‌های خبرنگار خبرگزاری فارس از پاسخ آمریکا به پیشنهادهای ایران، ۵ شرط اصلی واشنگتن به این شرح اعلام شده است:

۱. عدم پرداخت هرگونه غرامت و خسارت از سوی آمریکا.

۲. خروج و تحویل ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم از ایران به آمریکا.

۳. فعال ماندن تنها یک مجموعه از تأسیسات هسته‌ای ایران.

۴. عدم پرداخت حتی ۲۵ درصد از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران.

۵. منوط شدن توقف جنگ در همه ساحتها به انجام مذاکره.

این گزارش تأکید می‌کند که حتی در صورت تحقق این شرایط از سوی ایران، تهدید تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنان پابرجا خواهد بود.

کارشناسان معتقدند طرح پیشنهادی آمریکا به جای حل مشکل، در پی دستیابی به اهدافی است که این کشور نتوانسته در طول جنگ آن را محقق کند.

در مقابل، ایران انجام هرگونه مذاکره را منوط به تحقق ۵ پیش‌شرط اعتمادساز دانسته است. این شروط عبارتند از:

۱. پایان جنگ در همه جبهه‌ها به‌ویژه لبنان

۲. رفع تحریم‌های ضدایرانی

۳ آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران

۴. جبران خسارات ناشی از جنگ

۵. پذیرش حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز.

