به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه «سی‌ان‌ان» گزارش داده است که طی ماه‌های اخیر صدها دیپلمات و مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا یا از سمت خود برکنار شده‌اند یا این نهاد را ترک کرده‌اند. تنها در هفته گذشته حدود ۲۵۰ دیپلمات از طریق ایمیلی کوتاه از پایان همکاری خود مطلع شدند. این روند که از تابستان ۲۰۲۵ آغاز شده، شامل اخراج بیش از هزار کارمند و تعطیلی برخی دفاتر تخصصی نیز بوده است.

بر اساس این گزارش، بیش از صد سفارت آمریکا در جهان همچنان فاقد سفیر تأییدشده هستند و شمار خروج دیپلمات‌های باسابقه به سطحی کم‌سابقه رسیده است؛ به‌گونه‌ای که طبق اعلام انجمن خدمات خارجی آمریکا، حدود دو هزار دیپلمات در سال گذشته از وزارت خارجه خارج شده‌اند. برخی دیپلمات‌های پیشین این وضعیت را «تخلیه سیستماتیک» دستگاه دیپلماسی توصیف کرده‌اند.

در مقابل، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که این تغییرات در چارچوب برنامه بازسازی و کاهش بوروکراسی انجام می‌شود و تأثیری بر توان مدیریت بحران‌های بین‌المللی ندارد. با این حال، منتقدان معتقدند هم‌زمانی این تحولات با مدیریت مذاکرات حساس مربوط به ایران و اوکراین در حلقه‌ای محدود از مشاوران نزدیک به رئیس‌جمهور، نقش دیپلمات‌های حرفه‌ای و کارشناسان منطقه‌ای را به‌طور چشمگیری کمرنگ کرده است.

