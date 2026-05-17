به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ «ناظم السعیدی»، رئیس شورای اجرایی جنبش نجباء و معاون دبیرکل این جنبش، در همایش «پیمان استقامت؛ از صبر تا پیروزی» با اشاره به جایگاه مقاومت در عراق تأکید کرد که اجازه نمی‌دهد این کشور به میدان تسویه‌حساب دشمنان با جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود.

وی با بیان اینکه الحشد الشعبی و مقاومت از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند، تصریح کرد: به هر کسی که متعرض کرامت مردم عراق شود، پاسخ قاطع خواهیم داد.

شیخ ناظم السعیدی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث مدیریت سلاح در عراق اشاره کرد و گفت: امیدواریم آنچه در پارلمان درباره برنامه دولت و موضوع انحصار سلاح مطرح شده، واقع‌بینانه و در خدمت منافع ملی عراق باشد. اگر منظور از «سلاح خارج از کنترل»، سلاح بی‌قانونی و آشوبگری است، این شامل سلاح رزمندگان مقاومت نمی‌شود؛ چراکه آنان در سخت‌ترین شرایط، مدافع مقدسات و مردم بوده‌اند.

معاون دبیرکل جنبش نجباء با تأکید بر ثبات موضع این جنبش از ابتدا تاکنون، یادآور شد: ما وارد ساختار سیاسی و پارلمانی نشده و بر روند خدمت‌رسانی به مردم عراق نظارت می‌کنیم. علیرغم تغییر اوضاع و شرایط، همان‌جایی خواهیم بود که باید باشیم؛ در کنار مردم، مقدسات و اصول خود و بر مسیر مقاومت ثابت‌قدم خواهیم ماند.

وی در بخش پایانی سخنان خود با خطاب قرار دادن هم‌سنگران و سیاستمدارانی که از دل مقاومت برخاسته‌اند، گفت: مقاومت فقط با اسلحه نیست، بلکه موضع‌گیری، خدمت‌گزاری و وفاداری نیز هست. مردمی که روزگاری در نبرد ضد تروریسم در دره‌ها و کوه‌ها پشتیبان شما بودند، امروز نوع دیگری از مقاومت را از شما توقع دارند؛ مقاومت در برابر فساد و همچنین مقابله با اهمال و ناکارآمدی که رؤیاهای جوانان ما را نابود می‌کند.

