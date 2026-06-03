به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش النجباء عراق در بیانیه‌ای تأکید کرد که موضع این جنبش درباره سلاح مقدسی که هدف آن دفاع از اماکن مقدس عراق و ملت آن است، ثابت بوده و هیچ تغییری نکرده و نخواهد کرد.

در این بیانیه آمده است: موضع ما روشن است، همانطور که در توئیت قبلی شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش النجباء، نیز ذکر شده است.

شیخ علی الاسدی، رئیس شورای سیاسی جنبش النجباء عراق، ضمن تأکید بر پایبندی این گروه به فرامین مرجعیت دینی، اعلام کرد که در صورت صدور دستور از سوی آیت‌الله سید علی سیستانی برای کنار گذاشتن سلاح، این تصمیم بلافاصله اجرا خواهد شد.

وی در برنامه «النقطه» شبکه الفرات درباره موضوع انحصار سلاح در اختیار دولت عراق، گفت: ریشه این پرونده داخلی است و بیش از آنکه آمریکا در آن نقش داشته باشد، یک بازیگر سیاسی داخلی آن را دنبال می‌کند؛ جریانی که از دوره گذشته تاکنون جز این پرونده موضوع دیگری برای ارائه به هواداران خود نداشته است.

الاسدی افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز از این موضوع به عنوان ابزار فشار بر دولت عراق استفاده کرده‌اند، در حالی که ابزار قوی‌تری همچون دلار در اختیار دارند.

سلاح مقاومت؛ برای حفاظت از عراق

وی تأکید کرد: سلاح مقاومت برای حفاظت از عراق و روند سیاسی این کشور است. فساد سیاسی، اداری و مالی بزرگ‌ترین تهدید برای عراق است و دشمن آمریکایی و صهیونیستی پس از جنگ چهل‌روزه، موضوع انحصار سلاح را به ابزاری برای فشار تبدیل کرد.

الاسدی ادامه داد: اشغال فقط با تانک صورت نمی‌گیرد، بلکه اشغال سیاسی، اقتصادی و امنیتی نیز وجود دارد و حتی به مرحله دخالت در تعیین نخست‌وزیر رسیده است و دونالد ترامپ گفته بود که در به قدرت رسیدن علی الزیدی به عنوان نخست‌وزیر عراق نقش داشته است.

وی در ادامه تعداد گروه‌های مقاومت را چهار یا پنج گروه عنوان کرد و گفت: هر زمان که دولتی دارای حاکمیت کامل بر آسمان، زمین و تمامی خاک کشور شکل بگیرد، تمام سلاح گروه‌های مقاومت به دولت تحویل داده خواهد شد.

................

پایان پیام/