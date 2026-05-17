به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین «نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تعیین جایزه دهمیلیون دلاری از سوی دولت آمریکا برای ارائه هرگونه اطلاعات درباره شیخ «اکرم الکعبی» دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی نجباء، تأکید کرد که این اقدام واشنگتن نشانه عمق استیصال و بنبست آمریکا در منطقه است.
وی با اشاره به بحرانهای شدید داخلی و بینالمللی آمریکا اظهار داشت: آمریکا امروز خود در پیدا و پنهان معترف است که به بنبست سختی برخورده و با یک تلنگر در آستانه فروپاشی قرار دارد. نه آمریکا و نه رژیم اسرائیل دیگر نمیتوانند به شیوه منطقی ادامه دهند و تبعات آن را در منطقه شاهدیم؛ از همین رو از سر استیصال، جریان مقاومت و جناب شیخ اکرم الکعبی را تهدید میکنند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: البته محور مقاومت، فرماندهان و سربازان زیادی دارد که همگی شجاعانه مبارزه میکنند، ولی ضروری است که در برابر این قضیه واکنش نشان داده و هشدارهای لازم به آمریکا داده شود. در یک جمله باید بگوییم: «ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست...!»
حجتالاسلام پژمانفر در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به جنبش مقاومت اسلامی نجباء گفت: دستمریزاد! خدا انشاءالله به شما نصرت دهد. مطمئن باشید اگر پیش از این بعضیها درباره ضرورت ایستادگی در برابر جریان باطل تردید داشتند، امروز همه ملل دنیا پذیرفتهاند که تنها راه، مقاومت است. امیدوارم همواره ثابتقدم باشید و ما نیز در کنار رزمندگان عراقی هستیم.
