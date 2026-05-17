به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـحجت‌الاسلام دادسرشت تهرانی در برنامه بیان احکام بین نماز ظهر و عصر یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با تبریک فرا رسیدن ماه شریف ذی‌الحجه، اظهار داشت: این ماه یکی از شریف‌ترین ماه‌های سال است. رسول خدا(ص) فرمودند هیچ عبادت و کار نیکی نزد خداوند متعال محبوب‌تر و پسندیده‌تر از کارهای خوبی که در دهه اول این ماه انجام شود، نیست.

وی افزود: برای این دهه، اعمالی ذکر شده است. از جمله دو رکعت نماز که تا ده شب اول این ماه بین نماز مغرب و عشاء خوانده می‌شود. در حدیث آمده است هر کس این نماز را بخواند، با ثواب حاجیان شریک خواهد شد.

حجت‌الاسلام دادسرشت تهرانی تصریح کرد: دوم، هر کس نه روز اول این ماه را روزه بگیرد، خداوند ثواب یک‌عمر روزه‌داری را به او عنایت می‌کند. سوم، روزه روز اول این ماه که فردا (دوشنبه) است، بسیار موردتأکید قرار گرفته و برابر با عبادت و روزه هشتاد سال از عمر انسان است.

کارشناس احکام حرم مطهر خاطرنشان کرد: نماز حضرت زهرا(س) برای فردا و برخی ادعیه در مفاتیح‌الجنان ذکر شده است. همچنین ذکری برای فردا نقل شده که برای دفع شر دشمن بسیار مفید است: «حَسْبِی حَسْبِی حَسْبِی مِنْ سُؤَالِی عِلْمِی وَ کَفَایَ حَالِی». این ذکر در مفاتیح‌الجنان نیز نقل شده است.

وی در پایان تأکید کرد: از این فرصت طلایی برای انجام کارهای نیک و عبادات استفاده کنیم.

