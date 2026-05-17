به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از ۲۶ اردیبهشت تا ۲ خردادماه ۱۴۰۵ بهصورت ۲۴ ساعته آغاز به کار کرده است.
انتشارات زائر آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با حضور در این نمایشگاه، کتابهای خود را با موضوعات متنوع معارفی، داستان، رمان، کودک و نوجوان و سایر موضوعات با شرایط ویژه عرضه کرده است.
علاقهمندان برای تهیه کتابهای نشر زائر در این نمایشگاه میتوانند از تخفیف ۱۵ درصدی و ارسال رایگان به سراسر کشور بهرهمند شوند.
لینک دسترسی به کتابهای نشر زائر در نمایشگاه مجازی کتاب تهران به نشانی https://book.icfi.ir/book?exhibitorId=2644 میباشد.
