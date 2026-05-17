به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هزاران نفر از فعالان حقوق مدنی، رهبران سیاهپوست و معترضان آمریکایی در شهر مونتگمری، مرکز ایالت آلاباما، تجمع بزرگی برگزار کردند تا نسبت به محدود شدن حقوق رأی سیاهپوستان و تغییر حوزههای انتخاباتی اعتراض کنند.
این تجمع پس از آن برگزار شد که تصمیم اخیر دادگاه عالی آمریکا بخشی از حمایتهای کلیدی قانون حقوق رأی را تضعیف کرد؛ اقدامی که بهگفته منتقدان، راه را برای کاهش نفوذ سیاسی رأیدهندگان سیاهپوست هموار کرده است.
معترضان، ایالتهای تحت کنترل جمهوریخواهان را متهم کردند که با بازطراحی نقشههای انتخاباتی، تلاش میکنند قدرت رأی جامعه سیاهپوست را پیش از انتخابات آینده کاهش دهند.
راهپیمایی اعتراضی از شهر تاریخی سلما، محل رویداد معروف «یکشنبه خونین» در سال 1965، آغاز شد و تا ساختمان کنگره ایالت آلاباما ادامه یافت.
کوری بوکر، سناتور دموکرات آمریکا، که در این تجمع حضور داشت، گفت: «مونتگمری خاک مقدس جنبش حقوق مدنی است و ما اجازه نخواهیم داد کشور به دوران جیم کرو بازگردد.»
فعالان حقوق مدنی میگویند تغییرات جدید در حوزههای انتخاباتی، تلاشی برای تضعیف صدای سیاهپوستان آمریکا و بازگشت تدریجی به سیاستهای تبعیض نژادی است؛ مسئلهای که پس از احکام اخیر دادگاه عالی آمریکا نگرانیها درباره آن افزایش یافته است.
