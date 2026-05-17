به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر سیده زهره برقعی در دیدار مدیرکل و کارمندان اداره کل روابط عمومی جامعه الزهرا سلاماللهعلیها ضمن گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی و تقارن این روز با سالروز شهادت امام جواد علیهالسلام، عنوان کرد: مطالعه زندگی این امام همام برای جوانان میتواند بسیار مؤثر باشد و توسل به آن حضرت آثار مثبت زیادی دارد.
مدیر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها در ادامه، عصر حاضر را عصر ارتباطات دانست و افزود: در عصر ارتباطات، اطلاعات بسیار سریع منتقل میشود و افرادی در این عرصه، برنده و پیشرو هستند که بتوانند اطلاعات را به موقع و مؤثر منتقل کنند.
وی با یادآوری تجربه جنگ تحمیلی سوم، بر نقش وزارت خارجه، سفارتخانهها و کنسولگریها در بهرهگیری از فضای مجازی و تأثیر مثبت اطلاعرسانی به موقع تأکید کرد و آن را نمونهای از اهمیت حرفه روابط عمومی دانست.
برقعی تصریح کرد: امروز کمتر کسی است که در مسائل سیاسی ورود داشته باشد و میناب را نشناسد و یا آنان که نسبت به رهبری موضعگیری داشتند، در این جنگ تحمیلی، تقریباً جایگاه رهبری، حضور موکبها و این پیادهرویهای شبانه بر همه دنیا بیان شده است. این موضوع نشان میدهد انتقال اطلاعات چقدر مفید و به موقع بودن آن چقدر مهم و تأثیرگذار است.
مدیر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها در ادامه با بیان اینکه روابط عمومی تنها یک اداره نبینیم، گفت: روابط عمومی میتواند سرنوشت یک سازمان، مؤسسه یا حوزه را رقم بزند.
وی با اشاره به تعهد و تدین نیروهای جامعه الزهرا سلاماللهعلیها، تصریح کرد: رهبر شهیدمان میفرمودند هرجا که قرار گرفتید، همانجا را مرکز دنیا بدانید و آگاه باشید که همه کارها به شما متوجه است.
برقعی در ادامه به فعالیت موکبهای جامعه الزهرا سلاماللهعلیها اشاره و بر اهمیت حضور فعال و برنامهریزی مستمر در موکبها تأکید کرد و گفت: جایگاه موکبهای جامعه الزهرا سلاماللهعلیها نزد مسئولان و شخصیتهای استانی بسیار ارزشمند و نشاندهنده شناخت عمومی از مؤسسه است.
مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها همچنین نقش روابط عمومی در انعکاس فعالیتها و ایجاد تأثیرگذاری فرهنگی و معنوی را یادآور شد و افزود: یک تصویر یا گزارش ساده میتواند تأثیر بسزایی در معرفی یک موضوع داشته باشد.
وی با اشاره به عنایت ویژه رهبر شهید انقلاب به جامعه الزهرا سلاماللهعلیها، یادآور شد: امام شهیدمان در دیدار سال ۱۴۰۳، جامعهالزهرا سلاماللهعلیها را پدیدهای بینظیر خواندند که اهمیت این مجموعه را نشان میدهد.
برقعی تأکید کرد: تلاش در حوزه معنویت، اخلاق و هویت مذهبی، دستاورد بزرگی برای مؤسسه به شمار میرود.
وی در پایان سخنان خود از همه کارکنان این مجموعه قدردانی کرد و با اشاره به اینکه جامعه الزهرا سلاماللهعلیها خانه حضرت زهرا سلاماللهعلیها است، توصیه کرد: مطالعه زندگینامه حضرت فضه و شناخت شخصیت این بانوی فاضله میتواند الگوی مؤثری برای فعالیتهای فردی و سازمانی باشد.
