به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محافل معارفی حرم بانوی کرامت از ۲۶ اردیبهشت تا ۱ خرداد از سوی روابط‌عمومی و تبلیغات آستان مقدس اعلام شد.

محافل صبحگاهی حرم بانوی کرامت بعد از نماز صبح، روزهای شنبه و یکشنبه با قرائت سوره فتح، دوشنبه با سخنرانی حجت‌الاسلام سید محمد عباس‌پور، سه‌شنبه و چهارشنبه قرائت سوره فتح، پنجشنبه قرائت زیارت عاشورا با نوای حجت‌الاسلام کارگر و جمعه نیز سخنرانی و قرائت دعای ندبه توسط حجت‌الاسلام محمداسماعیل خورشیدی در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

محافل قبل از اذان ظهر نیز، شنبه شرح آیات احکام و قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه توسط حجت‌الاسلام محمدهادی هدایت، یکشنبه محفل عزاداری شهادت امام جواد علیه‌السلام با مداحی علیرضا هوشنگی و سخنرانی حجت‌الاسلام علیرضا حیدرزاده و شرح آیات احکام و قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه توسط حجت‌الاسلام میثم حمیدی نیک، دوشنبه به مناسبت سالروز پیوند آسمانی حضرت علی علیه‌السلام و حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها با مداحی سید احمد حسینی‌نژاد، سخنرانی حجت‌الاسلام عمران فضل‌اللهی و شرح آیات احکام و قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه توسط حجت‌الاسلام حسن محمودی و از سه‌شنبه تا جمعه شرح آیات احکام و دعای ۱۴ صحیفه سجادیه توسط حجج‌اسلام محمدصادق کفیل، روح‌الله راسل، محمد حاج ابوالقاسم و مصطفی اخوی برگزار خواهد شد.

همچنین محافل بعد از نماز عصر نیز روز شنبه با قرائت حدیث کساء، یکشنبه با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی واعظ و مداحی سید محسن بنی فاطمه، دوشنبه با مداحی و قرائت حدیث کساء با نوای محمود ابرنجین، سه‌شنبه قرائت حدیث کساء، چهارشنبه مداحی عباس حیدرزاده و پنجشنبه نیز با قرائت حدیث کساء همراه خواهد بود.

محافل ویژه قبل از اذان مغرب نیز شنبه با سخنرانی ابوالفضل احمدی و مداحی حمید رنجبر، یکشنبه با مداحی عباس محمدپور و سخنرانی حجت‌الاسلام سید حسن پورموسوی، دوشنبه با مداحی محمد رمضانی و سخنرانی حجت‌الاسلام مرتضی وافی، سه‌شنبه با سخنرانی حجت‌الاسلام حسین رضایی قمی، چهارشنبه با مداحی یاسر محمدی و سخنرانی حجت‌الاسلام ناصر خلج، پنجشنبه با سخنرانی حجت‌الاسلام رضا حیدریان و جمعه نیز قرائت زیارت آل یاسین با نوای محمدرضا دهقانی و سخنرانی حجت‌الاسلام محمدرضا نصوری در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت برگزار می‌شود.

محافل ویژه شبانگاهی حرم مطهر نیز شنبه با سخنرانی آیت‌الله سید محمدمهدی میرباقری و مداحی سید محمود علوی، یکشنبه با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حسین مؤمنی و مداحی حنیف طاهری، دوشنبه با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین فرحزاد و مداحی میرداماد و نعمتی، سه‌شنبه با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین ماندگاری و قرائت دعای توسل با حضور هیئت جانبازان استان قم با نوای محمدرضا بذری، چهارشنبه با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین رفیعی و مداحی ابوذر بیوکافی، پنجشنبه با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین میرهاشم حسینی و قرائت دعای کمیل با نوای سعید شحیطاط و جمعه نیز با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین هدایت برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است قرائت زیارت جامعه کبیره روز پنجشنبه ساعت ۲۱:۳۰ با نوای حجت‌الاسلام ناصر شهیدی و قرائت دعای کمیل نیمه‌شب با نوای عباس حیدرزاده و سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین مؤمنی برگزار می‌شود.

