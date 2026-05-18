به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی شهادت عزالدین الحداد، فرمانده گردان‌های عزالدین قسام، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت:

«ابوصهیب مجاهد، شهادتت مبارک.

ترور خائنانه فرمانده بزرگ و مجاهد، عزالدین الحداد (ابوصهیب) از سوی صهیونیست‌های بزدل، زنده بودن مقاومت را بویژه در قلب غزه قهرمان نشان داد.

این خون‌های پاک الهام بخش مجاهدان جوان فلسطینی تا تحقق آزادسازی قدس شریف و نابودی رژیم اشغالگر خواهد بود.»

