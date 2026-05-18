به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک رسانه صهیونیستی بامداد دوشنبه اعلام کرد که براساس گزارش ارتش شمار سربازانی که خدمت نظامی را ترک می کنند روبه افزایش گذاشته و ۸۰ درصد این مساله ناشی از مشکلات بهداشت روان است.
روزنامه هاآرتص، چاپ سرزمین های اشغالی به نقل از منابعی در بخش بهداشت روان نظامی ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد این ارتش از انتشار آمار مربوطه خودداری میکند، چرا که نگران تأثیر منفی آن بر روحیه عمومی است.
روزنامه هاآرتص ۵ اردیبهشت ماه نیز در گزارشی هشدار داد که جنگ، میلیونها اسرائیلی را با آسیبهای روانی در سطح آسیبشناختی مواجه کرده و بعد از جنگ میزان اختلالات شدید روانی در این رژیم به شکل بیسابقهای افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، جنگ طولانی و فضای ناامن ناشی از آن، موجی از اختلالات روانی را در میان اسرائیلیها ایجاد کرده است؛ بهگونهای که از هر پنج صهیونیست، یک نفر علائم اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) را نشان میدهد.
هاآرتص این آمار را «نگرانکننده و بیسابقه» توصیف کرد و نوشت، هفت درصد از صهیونیستها اکنون با اختلال وسواس فکری - عملی دستوپنجه نرم میکنند؛ رقمی که به گفته کارشناسان سلامت روان، در مقایسه با پیش از جنگ افزایش چشمگیری داشته است.
این روزنامه صهیونیستی در ادامه گزارش خود تأکید کرد که علاوه بر این اختلالات روانی، افزایش شدید افسردگی، اضطراب و اعتیاد نیز در در میان اسرائیلیها مشاهده شده است و مراکز درمانی با موجی از مراجعهکنندگان مواجه شدهاند که نیازمند درمانهای فوری روانپزشکی و رواندرمانی هستند.
به نوشته این روزنامه، متخصصان سلامت روان در اسرائیل هشدار دادهاند که ادامه این روند میتواند پیامدهای بلندمدت اجتماعی و اقتصادی از جمله کاهش بهرهوری، افزایش خشونتهای خانگی، اختلال در عملکرد نیروهای نظامی و امنیتی و تشدید بحرانهای اجتماعی به همراه داشته باشد.
هاآرتص در پایان گزارش خود تأکید کرد که جنگ نهتنها ساختارهای امنیتی و سیاسی اسرائیل را تحت فشار قرار داده، بلکه این رژیم را با بحرانی عمیق در حوزه سلامت روان روبهرو کرده است؛ بحرانی که به گفته کارشناسان، حتی در صورت پایان جنگ نیز سالها ادامه خواهد داشت.
اذعان این روزنامه صهیونیستی به تشدید بحران روانی در سرزمینهای اشغالی در حالی صورت میگیرد که تصمیمات سیاسی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل برای حفط منافع شخصی، اسرائیل را در وضعیت بیسابقهای از بحران نظامی و اجتماعی قرار داده است. روزنامه معاریو در همین ارتباط نوشت: اسرائیلیها از جنگ «بینتیجه» خسته شدهاند و اعتماد عمومی، حتی در میان حامیان نتانیاهو نیز در حال فروپاشی است؛ بهویژه با توجه به محقق نشدن وعدههایی مانند «پیروزی در جنگ» یا «خلع سلاح گروههای مقاومت».
این در حالی است که نتانیاهو با توجه به شرایط سیاسی داخلی در آستانه انتخابات ۲۰۲۶ کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی)، تلاش دارد شعله جنگ را روشن نگه دارد؛ اقدامی که اسرائیل را دههها به عقب بازمیگرداند و فضای داخلی را در موقعیتی پر تنش و بی ثباتی قرار میدهد.
