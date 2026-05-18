عراقچی: ناامنی منطقه ناشی از اقدامات آمریکا است

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۶
عراقچی خطاب به همتای کره‌ جنوبی خودگفت: ناامنی تحمیلی بر منطقه و عواقبش ناشی از تجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند.

در این تماس تلفنی، طرفین با اشاره به سابقه روابط خوب دو کشور، بر اهمیت نگاه به آینده برای توسعه مناسبات فیمابین تاکید کردند.

 وزیر امور خارجه کشورمان با تبیین وضعیت جاری در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، خاطرنشان کرد: ناامنی تحمیلی بر منطقه و پیامدهای جهانی آن، ناشی از اقدام تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است و آنها باید از سوی جامعه جهانی به خاطر این قانون‌شکنی و جنایات ارتکابی پاسخگو شوند.

وزیر امور خارجه کره با تاکید بر موضع کشورش مبنی بر ضرورت برقراری امنیت و ایمنی دریانوردی در منطقه و جهان، ابراز امیدواری کرد روندهای دیپلماتیک هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

