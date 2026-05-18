کنایه سینمایی بقائی به ترامپ: هرگز به شکست اعتراف نکن!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، ویدئوی کوتاهی از فیلم کارآموز The Apprentice را در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد که در آن به کنایه «هرگز به شکست اعتراف نکن» اشاره شده است.

در این کلیپ، جمله «Never admit defeat» («هرگز به شکست اعتراف نکن») برجسته شده است؛ عبارتی که در فیلم از سوی «روی کوهن»، وکیل و مشاور جنجالی آمریکایی، به دونالد ترامپ جوان توصیه می‌شود.

فیلم «کارآموز» که به سال‌های آغازین فعالیت تجاری و سیاسی ترامپ می‌پردازد، رابطه او با روی کوهن را محور روایت خود قرار داده و نشان می‌دهد چگونه برخی از اصول و الگوهای رفتاری ترامپ - از جمله حمله تهاجمی، انکار خطا و نمایش دائمی پیروزی - تحت تأثیر آموزه‌های کوهن شکل گرفته است.

انتشار این سکانس از سوی بقائی، در شبکه ایکس به‌عنوان اشاره‌ای کنایه‌آمیز به شیوه روایت‌سازی سیاسی و رسانه‌ای ترامپ است.

