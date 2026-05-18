ویدیو | شکستن رکورد دنیا توسط علیرضا یوسفی با یاد شهدای میناب

کد مطلب: 1815671

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در میدان رقابت‌های قهرمانی وزنه‌برداری آسیا، علیرضا یوسفی، قهرمان مازندرانی، نه تنها رکورد جهان را جابه‌جا کرد، بلکه با حرکتی که از عمق جانش برخاست، نام و یاد ۱۶۸ شهید مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب را جاودانه ساخت. او در اوج موفقیت ورزشی، به جای شادی‌های مرسوم، رو به دوربین‌های جهانی ایستاد و عبارت «شهدای میناب ۱۶۸» را به نمایش گذاشت. این اقدام، فراتر از یک ژست قهرمانانه، نماد میهن‌دوستی واقعی و روحیه انقلابی یک ورزشکار متعهد است.