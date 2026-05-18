به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه هزینه خیانت برای عناصر دشمن و وطن فروشان تشدید خواهد شد، گفت: اموال ۱۲۹ نفر از عوامل دشمن و خائن به وطن با لحاظ اقدامات ضدامنیتی و همکاری با کشورهای متخاصم به نفع حقوق عامه و مردم توقیف شد.

ناصر عتباتی افزود: تعدادی از این افراد، عوامل اصلی و نفرات مهم گروهک‌های ضدانقلاب و تجزیه طلب هستند که اموال آنها به نفع ملت شده است.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اظهار کرد: این تروریست‌ها همدست با آمریکا و اسرائیل علیه مردم شریف ایران و کشور فعالیت می‌کنند.

عتباتی گفت: توقیف اموال خائنان و وطن فروشان توسط قوه قضاییه با قدرت ادامه دارد و در این خصوص برخوردهای قاطع و بازدارنده انجام می‌شود.

