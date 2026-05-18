زخمی شدن ۹ نظامی صهیونیست در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته ۹ مورد جدید مجروحیت در جبهه شمال ثبت شده است؛ آماری که شمار کل مجروحان از زمان آغاز جنگ علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ تا روز یکشنبه ۱۸ مه را به هشت هزار و ۷۵۲ نفر رسانده است.
طبق گزارش شبکه المیادین، این وزارتخانه در تازهترین بهروزرسانی آمار خود اعلام کرد شمار مجروحانی که پس از برقراری آتشبس با ایران در هشت آوریل به بیمارستانهای رژیم صهیونیستی منتقل شدهاند، به ۸۵۱ نفر رسیده است.
همچنین طبق این گزارش، تعداد مجروحان ثبتشده در بیمارستانهای رژیم صهیونیستی از جبهه شمالی پس از برقراری آتشبس با لبنان در ۱۷ آوریل نیز به ۴۳۳ نفر افزایش یافته است.
این آمار در حالی منتشر شده است که مقاومت اسلامی لبنان همچنان در واکنش به نقض آتشبس و حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان، بهویژه مناطق جنوب کشور، به عملیاتهای خود ادامه میدهد.
رسانههای عبری نیز در روزهای اخیر از افزایش پیچیدگی عملیاتهای مقاومت خبر دادهاند. شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داده است که در یکی از عملیاتهای اخیر، نیروهای حزبالله با کارگذاری یک بمب کنار جادهای و شناسایی مسیر حرکت نیروهای نظامی، عملیات کمینی را اجرا کردند که به زخمی شدن چهار نظامی منجر شد.
بر اساس گزارشها، مقاومت لبنان علاوه بر هدف قرار دادن تجمعات نیروها و تجهیزات نظامی، حملاتی را علیه مواضع و شهرکهای شمال فلسطین اشغالی نیز انجام داده است.
همزمان برخی رسانهها و مقامهای رژیم صهیونیستی نیز اذعان کردهاند که تاکنون راهکار مؤثری برای مقابله با پهپادها و ریزپرندههای تهاجمی حزبالله پیدا نشده است و این تجهیزات همچنان خسارات و تلفات قابل توجهی به نیروهای این رژیم وارد میکنند.
