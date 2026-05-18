هشدار به انقلاب سیاسی در آمریکا؛ این جنگ احمقانه را تمام کنید!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مارجوری تیلور گرین، نماینده سابق کنگره آمریکا و متحد پیشین ترامپ، با انتشار پیامی در x، هشدار داد که اعزام نیروهای نظامی آمریکا به ایران منجر یک «انقلاب سیاسی» در داخل ایالات متحده آمریکا می‌شود.

او در پست خود نوشت: «اگر نیروهای آمریکایی را به ایران بفرستید، یک انقلاب سیاسی در آمریکا رخ خواهد داد. دیگر ادامه نمی‌دهیم!

وی افزود: گفتیم «دیگر جنگ خارجی نمی‌خواهیم» و این حرف را جدی گفتیم.

این نماینده با احمقانه خواندن جنگ ادامه داد: ائتلاف علیه جنگ متحد می‌شود و حتما می‌شود! من تضمین می‌کنم. این جنگ را تمام کنید. این جنگ احمقانه است.

