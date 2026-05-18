به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ چند نهاد و تشکل اسلامی در فرانسه با انتشار فراخوانی خطاب به نمایندگان پارلمان، نسبت به آنچه «افزایش فشارهای قانونی و سیاسی علیه مسلمانان» توصیف کردهاند، ابراز نگرانی کردند. این نهادها هشدار دادهاند که روندهای جدید قانونگذاری، جامعه مسلمان فرانسه را بیش از گذشته در معرض «حاشیهرانی و سوءظن دائمی» قرار میدهد.
تصویب طرح جدید در سنای فرانسه
این واکنشها پس از آن شدت گرفت که سنای فرانسه هفته گذشته طرحی را به تصویب رساند که از سوی «برونو روتایو» رئیس حزب راستگرای «جمهوریخواهان» ارائه شده بود. این طرح با محور مقابله با «جداییطلبی و نفوذ اسلامگرایان» تدوین شده است. همزمان، دولت فرانسه نیز اعلام کرده وزیر کشور این کشور، «لوران نونز»، بهزودی طرح دیگری درباره مقابله با «جداییطلبیها» را به مجلس ملی ارائه خواهد کرد.
هشدار درباره پیامدهای اجتماعی و مذهبی
امضاکنندگان این فراخوان، از جمله شوراها و اتحادیههای اسلامی چند استان فرانسه، تأکید کردهاند که مفاد این طرحها میتواند بر «عملکرد عادی» نهادهای اسلامی، فعالیت انجمنهای مسلمانان و اداره مساجد تأثیر منفی بگذارد. آنان همچنین هشدار دادهاند که این روند، فضای اعتماد و همزیستی اجتماعی را که لازمه انسجام ملی است، تضعیف میکند.
«مسلمانان فرانسه همواره به جمهوری پایبند بودهاند»
نهادهای اسلامی در بیانیه خود تصریح کردهاند که مسلمانان فرانسه همواره وفاداری و تعلق عمیق خود را به کشور و ارزشهای جمهوری نشان دادهاند. در این بیانیه آمده است که مسلمانان امروز در همه عرصههای اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و مدنی حضوری فعال دارند و همانند دیگر شهروندان فرانسوی خواهان زندگی آرام و آزادانه در چارچوب قانون هستند.
گلایه از برخورد تبعیضآمیز با مساجد و انجمنها
این نهادها با انتقاد از رویکرد دولت و برخی جریانهای سیاسی فرانسه اعلام کردند بسیاری از مسلمانان احساس میکنند که مساجد، مؤسسات دینی و انجمنهای اسلامی تحت نوعی «برخورد ویژه و تبعیضآمیز» قرار گرفتهاند؛ وضعیتی که بهتدریج جایگاه آنان را در جامعه فرانسه تضعیف میکند.
آغاز یک حرکت جمعی برای دفاع از حقوق مسلمانان
امضاکنندگان این فراخوان اعلام کردند برای مقابله با روندهای «حاشیهساز»، تصمیم گرفتهاند یک اقدام جمعی و مسئولانه را آغاز کنند. به گفته آنان، این اقدام شامل تقویت هماهنگی میان فعالان مسلمان، گفتوگوی مستقیم با نمایندگان پارلمان و مسئولان دولتی و همچنین آگاهسازی افکار عمومی درباره پیامدهای اجتماعی این سیاستها خواهد بود.
نگرانی از گسترش اسلامهراسی در اروپا
اظهارات نهادهای اسلامی فرانسه در حالی مطرح میشود که طی سالهای اخیر، بسیاری از گروههای حقوق بشری و فعالان مسلمان نسبت به گسترش اسلامهراسی و افزایش محدودیتهای مذهبی در برخی کشورهای اروپایی هشدار دادهاند. منتقدان میگویند سیاستهای امنیتیِ متمرکز بر جامعه مسلمان، به جای تقویت همبستگی اجتماعی، موجب افزایش شکافها و احساس تبعیض در میان مسلمانان اروپا شده است.
